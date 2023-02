Erdbeben in der Türkei: Christian Atsu wohl doch nicht gefunden

Vom beim Erdbeben in der Türkei verschütteten Christian Atsu gibt es offenbar doch noch kein Lebenszeichen. Das bestätigten mehrere Personen.

WAS IST PASSIERT? Berichte, wonach der beim Erdbeben in der Türkei und Syrien verschüttete Ex-Nationalspieler Ghanas Christian Atsu am Dienstag lebend gefunden und in ein Krankenhaus gebracht worden ist, haben sich offenbar als Falschmeldung erwiesen. Das geht aus Stellungnahmen von Atsu nahestehenden Personen hervor.

WAS WURDE GESAGT? "Es gibt noch keine Neuigkeiten von Atsu. Würde ich das nicht mitteilen, wenn er im Krankenhaus läge? Sobald es Neuigkeiten gibt, werde ich sie mitteilen", sagte Hatayspor-Trainer Volkan Demirel nach seiner Rückkehr aus dem Erdbebengebiet dem türkischen Journalisten Suleyman Arat in Istanbul.

Auch Atsus Agent Nana Sechere konnte nichts Positives vermelden. "Nach der gestrigen Meldung des Vereins, dass Christian lebend herausgeholt wurde, gibt es noch keine Bestätigung über seinen Verbleib. Wie Sie sich vorstellen können, ist dies weiterhin eine schwere Zeit für seine Familie, und wir tun alles, was wir können, um Christian zu finden", twitterte er.

"Wir haben vor allem die Krankenhäuser abgesucht, aber er war nicht da. Leider müssen wir akzeptieren, dass Cristian Atsu bislang nicht gefunden wurde", wird Hatayspor-Vereinsarzt Gurbey Kahveci von Hürriyet zitiert.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der 31 Jahre alte Atsu spielte in seiner Karriere unter anderem für den FC Porto, den FC Chelsea, Everton und Newcastle.

Im Sommer ging er vom saudischen Klub Al-Raed zu Hatayspor und kommt dort in der laufenden Saison auf ein Tor in drei Süper-Lig-Duellen.