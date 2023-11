"Er wird den Ballon d'Or oft gewinnen": Emiliano Martínez spricht über seine Rivalität zu Kylian Mbappé

Emi Martínez lieferte sich nach dem WM-Finale ein Scharmützel mit Kylian Mbappé. Trotzdem hat er großen Respekt vor dem Franzosen.

WAS IST PASSIERT? Emiliano Martínez hat von Kylian Mbappé geschwärmt. Der Argentinier und Frankreichs Ausnahmestürmer hatten nach der Weltmeisterschaft in Katar 2022 ein angespanntes Verhältnis mit vielen Nebengeräuschen. Martínez aber unterstrich nach seiner Auszeichnung als bester Torhüter des Jahres in Paris, wie sehr er Mbappé schätze.

WAS WURDE GESAGT? Der Weltmeister sagte L'Équipe: "Er gehört nicht ohne Grund zu den besten Spielern der Welt. Ich habe großen Respekt für ihn als Spieler und als Mensch." Mbappé sei "phänomenal" und "ein Vorbild", meinte er weiter.

"Er hat eine Weltmeisterschaft gewonnen, bei der nächsten das Finale erreicht und einen Dreierpack geschnürt. Alle Franzosen sollten stolz auf einen Spieler wie ihn sein", lobte Martínez: "Wenn Leo (Messi) und Cristiano (Ronaldo) aufhören, wird Kylian ihnen folgen. Er wird den Ballon d'Or oft gewinnen."

In diesem Jahr landete der Angreifer von PSG bei der Wahl zum besten Spieler der Welt hinter Martínez' Landsmann Messi und Erling Haaland von Manchester City.

WAS IST DER HINTERGRUND? Nach dem gewonnenen WM-Finale gegen Mbappés Franzosen hatte Martínez sich zu mehrere Provokationen gegen den Dreifachtorschützen des Endspiels hinreißen lassen. So initiierte er in der argentinischen Kabine nach dem Spiel eine Schweigeminute, ehe er brüllte: "Für Mbappé, der tot ist".

Bei den Feierlichkeiten in Buenos Aires posierte der Schlussmann von Aston Villa dann mit einer Puppe, die Mbappés Gesicht trug. Auch wegen dieser Aktionen wurde Martínez bei der Gala im Théatre du Châtelet am Montag mit Buhrufen bedacht.

WIE GEHT ES WEITER? Martínez ist am Wochenende in der Premier League im Einsatz und trifft dort mit seinem Klub am Sonntagnachmittag auf Nottingham Forest. PSG tritt mit Mbappé in der Ligue 1 am Samstagabend gegen Montpellier an.