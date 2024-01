"Er ist in München gerade": Thomas Tuchel bestätigt anstehenden Transfer des FC Bayern

Bei Tottenham kommt Eric Dier kaum zum Zug. Sein Weg führt den Engländer nun in die bayerische Landeshauptstadt.

WAS IST PASSIERT? Der FC Bayern steht unmittelbar vor dem ersten Winter-Transfer: Wunschspieler Eric Dier von Tottenham Hotspur ist in München angekommen und soll noch am Donnerstag seinen Medizincheck absolvieren.

WAS WURDE GESAGT? "Er ist in München gerade und wir versuchen, den Deal zu finalisieren und damit eine weitere Alternative in der Innenverteidigung für den Kader zu bekommen", bestätigte Trainer Thomas Tuchel bei einer Pressekonferenz. "Aus Erfahrung wissen wir aber, dass die Dinge auch im letzten Moment noch schiefgehen können."

WAS IST DER HINTERGRUND? Die Ablösesumme für den 29-jährigen Engländer soll rund fünf Millionen Euro betragen, sein Vertrag in Tottenham läuft im Sommer aus. "Eric Dier ist ein Spezialist geworden als Innenverteidiger. Er kann beide Innenverteidigerpositionen spielen und in der Dreierkette. Er hat früher oft im Mittelfeld gespielt", erklärte Tuchel.

Weitere Transfers wollte der Trainer nicht ausschließen: "Wir werden sehen, ob noch etwas passiert oder nicht." Dem Vernehmen nach bemüht sich der FC Bayern weiterhin auch um die Verpflichtung eines neuen Rechtsverteidigers. Gehandelt wird Nordi Mukiele von Paris Saint-Germain. Einen Transfer von Sommer-Wunschspieler Joao Palhinha soll es in diesem Winter unterdessen nicht geben.

"Geduld ist nicht meine stärkste Tugend", sagte Tuchel mit Blick auf die zuletzt stockenden Transfer-Bemühungen seines Arbeitgebers. "Jeder Trainer möchte immer am ersten Tag alle Spieler haben, aber das wird nie passieren. Ich bin geduldiger geworden als früher. Ich weiß, wie kompliziert das Transfergeschäft geworden ist. Es gibt viele Interessen und es ist sehr komplex geworden."

