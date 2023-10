"Er ist jetzt glücklich": Barcelona-Sportdirektor Deco spricht über Wechsel von Lionel Messi zu Inter Miami

Barcelonas Sportdirektor Deco glaubt, dass Lionel Messi mit der Entscheidung, zu Inter Miami zu wechseln, richtig gelegen hat.

WAS IST PASSIERT? Barcelona-Sportdirektor Deco hat sein Verständnis für den MLS-Wechsel von Lionel Messi zu Inter Miami geäußert.

WAS WURDE GESAGT? "Er ist jetzt glücklich, und ich denke, das ist es, was er in seiner Karriere wollte", sagte der ehemalige Barça-Mittelfeldspieler in einem Interview mit Lance.

Vor seinem Transfer in die USA war Messi auch mit einer Rückkehr zu den Katalanen in Verbindung gebracht worden. "Ich war nicht an den Gesprächen [über Messis Rückkehr] beteiligt. Natürlich ist Messi eines der größten Idole in der Geschichte des Klubs", so Deco.

Und weiter: "Die Rückkehr nach Barcelona wäre etwas Spektakuläres gewesen, denn er ist der größte Spieler der Geschichte, aber die Dinge haben sich anders entwickelt. Er spielt bei einem anderen Klub und ich hoffe, er spielt noch viele Jahre. Denn die Menschen, die den Fußball lieben, die ihn lieben, werden sich freuen, wenn er glücklich ist."

WAS WURDE SONST NOCH GESAGT? Gleichzeitig machte Deco die Tür für ein potenzielles Abschiedsspiel des argentinischen Weltmeisters in Barcelona auf. "Er wird auf jeden Fall ein Abschiedsspiel in Barcelona bekommen, aber wann das sein wird, wissen wir nicht. Er wird immer das größte Idol in der Geschichte des Vereins sein. Der Verein hatte große Idole, wie Cruyff, Ronaldo, aber er ist vielleicht das größte von allen."

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Messi war im Sommer nach Ablauf seines Vertrages bei Paris Saint-Germain ablösefrei zu Inter Miami gewechselt. Dort fiel er zuletzt aufgrund einer Muskelverletzung aus. In 13 Pflichtspielen für Miami erzielte er aber bereits elf Tore und bereitete fünf weitere Treffer vor.