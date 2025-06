"Er hat gesagt ...": Biograf von Lionel Messi verrät, bei welchem Klub der Superstar seine Karriere beenden wird

Lionel Messi hat noch einen bis Jahresende datierten Vertrag bei Inter Miami in der MLS. Und dann? Sein Biograf gewährt nun Einblicke.

Über die Zukunft von Lionel Messi wird regelmäßig spekuliert. Eine Rückkehr zum FC Barcelona oder gar zu seinen Wurzeln bei den Newell's Old Boys in Argentinien - Gerüchte gab es schon einige. Nun hat sich Messis Biograf Guillem Balague dazu geäußert.

WAS WURDE GESAGT?

Guillem Balague schrieb in seiner Kolumne für BBC Sport: "Wird er seine Zukunft bei Inter Miami verbringen? Nach zwei unglücklichen Jahren in Paris geht es der Familie Messi persönlich in Miami gut. Wenn seine Familie glücklich ist, ist Messi es auch."

Der Spanier schreibt weiter: "Seine Frau Antonella ist das Gesicht von Tiffany in den USA und arbeitet außerdem mit anderen Marken wie Adidas zusammen. Seine drei Söhne spielen alle in Jugendmannschaften und Messi geht zu jedem Spiel, das sie spielen."

Hinsichtlich der Frage, bei welchem Klub Messi also seine äußerst erfolgreiche Karriere beenden wird, fügt Balague hinzu: "Diejenigen, die ihm nahe sind, sagen, dass Gespräche über eine Verlängerung seines Vertrags beim Verein laufen. Er hat noch einen Vertrag bis Ende des Jahres, allerdings wurde bislang noch keine feste Vereinbarung über eine Verlängerung getroffen. Er selbst hat jedoch gesagt, dass er seine Karriere grundsätzlich bei diesem Verein beenden wird, auch wenn der Fußball uns immer wieder zeigt, dass man nichts als selbstverständlich ansehen sollte."

WUSSTEST DU DAS?

Messis Ende 2025 auslaufender Vertrag enthält eine Option auf eine Verlängerung um weitere zwölf Monate. Diese Klausel wurde derzeit aber noch nicht aktiviert, obwohl aus dem Lager der Herons zuversichtliche Stimmen zu hören sind, dass ein Vertrag für 2026 - der somit auch die nächste Weltmeisterschaft beinhalten würde - vereinbart werden wird. Eine Entscheidung über die Zukunft von Messi wird voraussichtlich in wenigen Wochen fallen.

WIE GEHT ES WEITER?

Messi trifft mit Inter Miami bei der Klub-Weltmeisterschaft nun auf seinen ehemaligen Arbeitgeber Paris Saint-Germain. Die Achtelfinalpartie steigt am Sonntag um 18 Uhr.