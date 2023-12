"Er hat einige Beschwerden": Star vom FC Barcelona droht wohl Operation

Marc-André ter Stegen muss womöglich unters Messer und könnte dem FC Barcelona daher lange fehlen.

WAS IST PASSIERT? Wie die spanische Zeitung Sport, die in Sachen FC Barcelona für gewöhnlich gut informiert ist, berichtet, droht Torhüter Marc-André ter Stegen eine Operation am Rücken.

Der Nationalspieler musste zuletzt bereits die beiden Länderspiele gegen die Türkei und Österreich absagen, Barça fehlte er zudem am Sonntag beim 1:0-Erfolg im Spitzenspiel gegen Atlético Madrid.

WAS IST DER HINTERGRUND? Die Probleme am Rücken seien demnach derart hartnäckig, dass ter Stegen womöglich operiert werden muss, heißt es. Die bislang erfolgte konservative Behandlung der Schmerzen zeitigte offenbar keine signifikante Verbesserung. Zu Wochenbeginn soll eine Entscheidung darüber fallen, ob eine OP nötig ist, um die Problematik am Lendenwirbel zu beseitigen.

WAS WURDE GESAGT? "Er hat einige Beschwerden und kann seine Übungen nicht sauber durchführen", sagte Barcelona-Trainer Xavi zuletzt über seine Nummer eins. "Mit der Kurzfristigkeit des Ausfalls haben wir nicht gerechnet", erklärte Bundestrainer Julian Nagelsmann vor dem Aufeinandertreffen mit der Türkei.

