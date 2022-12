FC Liverpool: Konkurrent für Real Madrid im Poker um Enzo Fernández?

Enzo Fernández von Benfica Lissabon steht bei einigen Topklubs hoch im Kurs. Jetzt soll auch der FC Liverpool den Argentinier holen wollen.

WAS IST PASSIERT? Der FC Liverpool ist offenbar mit Benfica Lissabon bezüglich eines Wechsels von Enzo Fernández im kommenden Sommer in Kontakt getreten. Das berichtet die portugiesische Zeitung Record.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der 21 Jahre alte Fernández hat durch seine starken Leistungen bei der WM im argentinischen Nationaltrikot weiter auf sich aufmerksam gemacht. Neben dem FC Liverpool soll auch Real Madrid an dem Mittelfeldspieler interessiert sein. Laut der Marca sehen die Königlichen den Argentinier als günstigere Alternative zu Wunschkandidat Jude Bellingham an.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Fernández machte in dieser Saison wettbewerbsübergreifend 24 Spiele für Benfica, in denen er drei Tore erzielte und zudem fünf Vorlagen gab. Bei der WM machte er bisher fünf Spiele für Halbfinalist Argentinien. Gegen Mexiko steuerte er beim 2:0-Erfolg in der Gruppenphase ein Tor bei.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Fernández wechselte letzten Sommer für zwölf Millionen Euro von River Plate Buenos Aires zu Benfica. Bei den Portugiesen unterschrieb er einen Vertrag bis 2027, dieser soll aber eine Ausstiegsklausel über 120 Millionen Euro beinhalten.