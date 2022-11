Wer zeigt / überträgt England vs. USA heute live? Die WM 2022 im TV und LIVE-STREAM

England tritt im zweiten Gruppenspiel gegen die USA an. Die Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM findet Ihr hier bei GOAL.

Am heutigen Freitagabend (25. November 2022) bekommt es England bei der WM 2022 mit der USA zu tun. Das Spiel wird um 20 Uhr im Al-Bayt-Stadion in Al-Khor angepfiffen.

Bei der EM 2020 musste sich England noch im Finale Italien geschlagen geben, dieses Mal soll es endlich mit dem ganz großen Titel klappen. Erst einmal konnten die Engländer den WM-Pokal holen. An Superstars mangelt es dem Team von Trainer Gareth Southgate sicherlich nicht. Unterschätzen wird England die USA aber trotzdem nicht. Auch dort sind mit Christian Pulisic oder Sergino Dest einige international bekannte Gesichter dabei. Wie das Ganze dann schließlich ausgeht, sehen wir heute Abend ab 20 Uhr.

GOAL liefert Euch die wichtigsten Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM.

Wer zeigt / überträgt England vs. USA heute live? Die Partie auf einen Blick

Begegnung England vs. USA Wettbewerb WM-Gruppenphase Anpfiff 25. November - 20 Uhr Spielort Al-Bayt-Stadion (Al-Khor)

Wer zeigt / überträgt England vs. USA heute live? Die TV-Übertragung der Partie

Wer die WM im TV verfolgen möchte, der muss sich dieses Jahr auf eine Änderung einstellen. Es sind nämlich nicht mehr alle Spiele im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen. ARD und ZDF haben sich nur die Übertragungsrechte von 48 Partien gesichert.

Insgesamt sind aber 64 Partien bei dieser WM zu sehen. Alle Spiele werden aber nur beim Bezahlsender MagentaTV gezeigt. Wer jetzt allerdings befürchtet, dass die Partien der deutschen Nationalmannschaft nicht im Free-TV gezeigt werden, den können wir beruhigen.

Alle Spiele der Elf von Hansi Flick laufen wie gewohnt im Free-TV.

Wer zeigt / überträgt England vs. USA heute live? Das Spiel bei der ARD

Wie oben erwähnt teilen sich ARD und ZDF die Spiele im Free-TV auf. Die heutige Partie zwischen England und den USA läuft bei der ARD. Dort werden übrigens alle Begegnungen des heutigen Spieltages übertragen.

Als Moderatorin ist heute Esther Sedlaczek dabei, die Unterstützung vom Ex-Nationalspieler Bastian Schweinsteiger bekommt. Kommentiert werden die 90 Minuten von Tom Bartels.

Wer zeigt / überträgt England vs. USA heute live? Die Übertragung bei MagentaTV

Da bei MagentaTV alle Spiele der WM übertragen werden, läuft natürlich auch England vs. USA dort. Allerdings haben wir ja oben schon beschrieben, dass es sich dabei um einen Pay-TV-Sender handelt.

Umsonst zusehen könnt Ihr dort also nicht. Um in den Genuss der WM-Übertragung bei MangetaTV zu kommen, müsst Ihr ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Aktuell werden Euch dabei die ersten sieben Monate geschenkt, danach werden allerdings zehn Euro pro Monat fällig.

Den Link zur Anmeldung bei MagentaTV haben wir hier für Euch.

Wer zeigt / überträgt England vs. USA heute live? Die LIVE-STREAMS zum Spiel

Parallel zur TV-Übertragung werden von der ARD und MagentaTV natürlich auch LIVE-STREAMS bereitgestellt.

Wer zeigt / überträgt England vs. USA heute live? Der LIVE-STREAM der ARD

Bezahlen müsst Ihr für den STREAM der ARD natürlich nichts, dieser ist genauso wie die TV-Übertragung völlig kostenlos. Einfach mit einem internetfähigen Gerät Eurer Wahl um 20 Uhr auf diesen Link klicken und schon könnt Ihr das ganze Spiel per LIVE-STREAM sehen.

Wer zeigt / überträgt England vs. USA heute live? Der LIVE-STREAM von MagentaTV

Den LIVE-STREAM bei MagentaTV könnt Ihr nur sehen, wenn Ihr auch über ein gültiges Abo verfügt. Umsonst zusehen ist dort also nicht möglich. Wenn Ihr noch einmal genauer wissen wollt, welche Inhalte neben der WM bei MagentaTV zu sehen sind, dann könnt Ihr das hier nachlesen.

Wer zeigt / überträgt England vs. USA heute live? Der LIVE-TICKER von GOAL

Bei unserem LIVE-TICKER werdet Ihr nahezu in Echtzeit informiert, wenn bei der Begegnung England vs. USA etwas Wichtiges passiert. Egal also, ob Tor, Auswechslung oder rote Karte, hier bekommt Ihr alles mit. Bezahlen müsst Ihr dafür selbstverständlich nichts.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

Wer zeigt / überträgt England vs. USA heute live? Die Aufstellungen der Teams

Beide Mannschaften veröffentlichen wie gewöhnlich eine Stunde vor Spielbeginn ihre Aufstellungen. Dann könnt Ihr sie hier direkt nachlesen.