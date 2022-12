England: Thomas Tuchel offenbar Top-Kandidat für mögliche Southgate-Nachfolge

Ob Gareth Southgate als England-Trainer weiter macht, ist offen. Thomas Tuchel soll für den Fall der Fälle Top-Kandidat sein.

WAS IST PASSIERT? Thomas Tuchel ist offenbar der Top-Kandidat der FA für den Posten des englischen Nationaltrainers, sollte Gareth Southgate nach dem Viertelfinal-Aus bei der WM in Katar nicht weiter machen. Das berichtet die Bild.

WAS IST DER HINTERGRUND? Demnach soll der englische Verband bereits vor der WM bei Tuchel angefragt haben, der Anfang September beim FC Chelsea entlassen worden war. Southgate war zu dieser Zeit nach schwachen Leistungen und Ergebnissen in der Nations League inklusive Abstieg sehr umstritten.

Nun, nach der guten Weltmeisterschaft, die mit einem unglücklichen Ausscheiden gegen Weltmeister Frankreich endete, ist die Stimmung in England aber wohl gekippt. Der Verband hofft nun offenbar, dass Southgate die Three Lions weiterhin betreut und zur EM 2024 in Deutschland führt. Der Vertrag des 52-Jährigen läuft noch bis Ende 2024.

DIE BILDER ZUR NEWS:

imago images

Getty

WIE GEHT ES WEITER? Ob Southgate auch weiter machen will, ist aber offen. Eine Entscheidung über seine Zukunft wird der Coach wohl nach Weihnachten treffen. Sollte er nicht mehr zur Verfügung stehen, wäre Tuchel dem Bericht der Bild zufolge beim englischen Verband der erste Kandidat darauf, ihn zu ersetzen.