England-Star Conor Coady ermutigt Profis zum Coming-out

Kapitän Conor Coady von den Wolverhampton Wanderers hat im exklusiven Gespräch mit GOAL und SPOX seine Kollegen ermutigt, ein Coming-out zu wagen. "Unser Sport ist der beste Sport der Welt und ich bin fest davon überzeugt, dass es ein Sport für alle sein sollte", so der 28-Jährige.

Coady, der bei den britischen LGBT-Awards vor Größen wie Jordan Henderson, Jürgen Klopp und Gary Lineker als Fußballbotschafter des Jahres ausgezeichnet wurde, habe für jeden Spieler, der sich outen wolle, ein offenes Ohr.

Josh Cavallo outet sich als homosexuell

"Als Fußballer kann ich sagen, dass, wenn sich jemand outen oder mit mir sprechen will, bei uns jeder in der Kabine dafür offen wäre. Ich habe noch nie einen Spieler gesehen, den das negativ beeinflussen würde, wenn ein Spieler das machen wollen würde", so Coady.

"Der erste Spieler, der das machen würde, würde mit Sicherheit eine Welle lostreten", bekräftigt Coady. "Aber ganz schnell würde das für mich normal werden. Das ist etwas, worauf jeder wartet."

Erst vor wenigen Tagen hatte sich Adelaide-Kicker Josh Cavallo als erster aktiver Spieler einer Top-Liga als homosexuell geoutet.