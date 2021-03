England gegen Polen heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die WM-Qualifikation übertragen

Um 20.45 Uhr wird das Spitzenspiel der Gruppe I der WM-Qualifikation im Wembley Stadion in London angepfiffen, England trifft auf Polen.

Großer Schock für Polen und für den FC Bayern München: Der Weltfußballer Robert Lewandowski hat sich verletzt und wird das Spiel gegen England auf jeden Fall verpassen. Wie lange der Stürmer ausfällt, ist noch unklar, der Bundesligist wird wohl aber auf Lewandowski im Spitzenspiel gegen Leipzig verzichten müssen.

Seine Landsmänner spielen heute aber erst einmal gegen England um den Gruppensieg und die damit verbundene, direkte Qualifikation zur Weltmeisterschaft.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo England gegen Polen heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Außerdem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

Wir haben gute Nachrichten für alle Fans des internationalen Fußballs, denn das Spiel zwischen England und Polen wird live übertragen! Alle WM-Qualifikationsspiele werden entweder von RTL (nur die Deutschland-Spiele) und DAZN gezeigt.

