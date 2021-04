Ex-England-Nationalspieler Danny Murphy: Haaland und Kane werden nach Manchester gehen

Spielen Erling Haaland und Harry Kane kommende Saison in Manchester? Dies glaubt jedenfalls Ex-England-Nationalspieler Danny Murphy.

Englands ehemaliger Nationalspieler Danny Murphy ist überzeugt davon, dass Harry Kane und Erling Haaland ihre Fußballschuhe in der kommenden Saison in Manchester schnüren werden. Dies verriet er in einem Gespräch mit talkSPORT.

"Ich denke, der Wunsch der beiden Manchester-Klubs wird es sein, das nächste Level zu erreichen", mutmaßte Murphy und fügte an: "115 Millionen Euro [für Kane] sind für United und City machbar."

Kane vor Abschied von Tottenham?

Zuletzt hatte The Athletic berichtet, dass Kane mit einem Abgang von Tottenham Hotspur liebäugelt - die Spurs müssen in der Premier League aktuell um den Einzug in die Champions League bangen.

Ähnlich geht es Borussia Dortmund und Erling Haaland, um den sich in der jüngsten Vergangenheit zahlreiche Wechselgerüchte rankten - für Barcelona und Real Madrid soll er aber zu teuer sein.

"Ich denke, Haaland wird zu einem von den beiden Klubs gehen und Kane zum anderen", glaubt Murphy deshalb. Sowohl der Vertrag von Haaland beim BVB als auch der Kontrakt von Kane in London laufen bis 2024.