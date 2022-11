England vs. Iran im TV und LIVE-STREAM: Wer zeigt / überträgt die WM heute live?

England trifft in seinem WM-Spiel auf den Iran. Die wichtigsten Infos zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM.

Am heutigen Montagnachmittag (21. November 2022) trifft England auf den Iran. Das erste WM-Spiel der Three Lions wird um 14:00 Uhr (deutscher Zeit) im Khalifa-International-Stadion in Al-Rayyan angepfiffen.

Auch für das Team von Gareth Southgate wird es also ernst. Die letzten Tests vor der WM verliefen für England nicht besonders erfolgreich. Seit sechs Spielen wartet man auf einen Sieg, zuletzt gab es ein 3:3 gegen Deutschland. Der Iran hingegen trennte sich zuletzt 1:1 gegen den Senegal und konnte sogar einen 1:0-Achtungserfolg gegen Uruguay einfahren. Die Engländer sind also gewarnt, die Mannschaft von Trainer Carlos Queiroz nicht zu unterschätzen. Außer den beiden Teams sind noch die USA und Wales in der WM-Gruppe B vertreten.

Wenn Ihr wissen wollt, wo Ihr England vs. Iran live im TV und LIVE-STREAM verfolgen könnt, dann seid Ihr hier bei GOAL genau richtig. Wie liefern Euch alle nötigen Infos, damit Ihr nichts vom Spiel verpasst.

England vs. Iran im TV und LIVE-STREAM: Die Eckdaten zum WM-Spiel

Begegnung England vs. Iran Wettbewerb WM-Gruppenphase Anpfiff 21. November - 14:00 Uhr Spielort Khalifa-International-Stadion (Al-Rayyan)

England vs. Iran heute live: Wer zeigt / überträgt die WM im TV?

Grundsätzlich sind sowohl die ARD, das ZDF und Magenta TV für die Übertragung der WM zuständig. Die beiden Free-TV-Sender zeigen gemeinsam 48 von insgesamt 64 Spielen. Alle 64 Partien zeigt nur Magenta TV.

England vs. Iran heute live: Die TV-Übertragung der WM im ZDF

Das Spiel zwischen England und dem Iran gehört zu den 48 Spielen der WM, die auch im Free-TV zu sehen sind. Übertragen wird die Partie dabei vom ZDF.

Ab 13:00 Uhr stimmen Euch Moderatorin Kathrin Müller-Hohenstein und Experte Per Mertesacker auf den WM-Spieltag ein. Pünktlich zum Anpfiff der Partie um 14:00 Uhr übernimmt dann Kommentator Oliver Schmidt.

Auch die anderen beiden Spiele des heutigen Spieltages werden übrigens im ZDF gezeigt. Dort könnt Ihr also auch Senegal vs. Niederlande und die USA gegen Wales sehen.

England vs. Iran heute live: Die Übertragung im Pay-TV bei Magenta TV

Wie oben erwähnt, sind alle Spiele der Weltmeisterschaft auch bei Magenta TV zu sehen. Allerdings handelt es sich dabei eben um einen Bezahlsender, d.h. kostenlos könnt Ihr nicht zusehen.

Für den Zeitraum der WM bietet Magenta TV aber einen besonderen Deal an. Welche Kosten genau dabei auch Euch zukommen und was Magenta TV noch alles zu bieten hat, könnt Ihr hier nachlesen.

Der Pay-TV-Sender, der zur Telekom gehört, konnte für die Berichterstattung zur WM einige Hochkaräter gewinnen. So gehen dort z.B. Johannes B. Kerner, Michael Ballack und Wolff-Christoph Fuss an den Start.

England vs. Iran heute live: Wer zeigt / überträgt die WM per STREAM?

Das größte Fußballevent der Welt wird natürlich auch per LIVE-STREAM gezeigt. Hierbei stehen Euch zwei Optionen offen.

England vs. Iran heute live: Der LIVE-STREAM des ZDF

Parallel zur TV-Übertragung stellt das ZDF auch einen LIVE-STREAM bereit. Dieser ist ganz unkompliziert einfach über diesen Link abrufbar. Alles was Ihr braucht, ist ein internetfähiges Gerät und schon könnt Ihr den kompletten WM-Spieltag auch per STREAM sehen. Dieser LIVE-STREAM ist natürlich auch völlig kostenfrei.

England vs. Iran heute live: Mit Magenta TV zum LIVE-STREAM

Auch Magenta TV bietet Euch natürlich die Option eines LIVE-STREAMS an. Um Zugriff auf diesen zu bekommen, müsst Ihr allerdings auch über ein gültiges Magenta-Abo verfügen.

England vs. Iran heute live: Der LIVE-TICKER von GOAL

Bei GOAL findet Ihr zu jedem WM-Spiel einen LIVE-TICKER. Dort werdet Ihr immer mit Infos zu den aktuellsten Geschehnissen auf dem Rasen versorgt.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

England vs. Iran heute live bei der WM 2022: Die Aufstellungen

Wenn beide Mannschaften ihre Aufstellungen eine Stunde vor Spielbeginn veröffentlichen, könnt Ihr sie hier direkt nachlesen.