England gegen Senegal ohne Raheem Sterling vom FC Chelsea

WAS IST PASSIERT? Die englische Nationalmannschaft muss im WM-Achtelfinale gegen Senegal auf Raheem Sterling verzichten. Der 27 Jahre alte Stürmer vom FC Chelsea fällt aus privaten Gründen aus, das teilte der englische Verband FA eine gute Stunde vor Anpfiff mit.

WAS WURDE GESAGT? "Raheem Sterling steht heute Abend wegen einer Familienangelegenheit nicht zur Verfügung", hieß es im Statement.

Raheem Sterling is not available for selection for the #ThreeLions tonight as he is dealing with a family matter. pic.twitter.com/CR6cU8J0wE