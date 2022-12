WM 2022, Frankreich gegen England: Kylian Mbappé feiert Harry Kanes Fehlschuss beim Elfmeter

Harry Kane vergibt kurz vor Spielende die Chance zum Ausgleich gegen Frankreich. Kylian Mbappés Reaktion geht um die Welt.

WAS IST PASSIERT? Titelverteidiger Frankreich steht nach einem 2:1-Sieg über England im Halbfinale der Weltmeisterschaft in Katar. Ein wesentlicher Faktor für das Ausscheiden der Three Lions war der verschossene Strafstoß von Kapitän Harry Kane wenige Minuten vor dem Abpfiff. Weil Frankreich-Star Kylian Mbappé darauf mit purer Freude reagierte, gibt es im Netz und in England nun Diskussionen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Nach langer Überprüfung durch den VAR entschied Schiedsrichter Wilton Pereira Sampaio wegen eines Foulspiels an Mason Mount auf Strafstoß für die Engländer. Harry Kane, der in der 54. Minute bereits vom Punkt erfolgreich gewesen war, lief an und jagte den Ball beim Stand von 2:1 für Frankreich weit über den Kasten seines Klubkameraden Hugo Lloris. Kamerabilder fingen Mbappés Reaktion ein und der Torjäger konnte seine pure Freude nicht verhehlen. Er sprang am Mittelkreis in die Luft, ballte beide Fäuste und jubelte. Breit grinsend feierte er den Fehlschuss Kanes.

WAS WURDE GESAGT? Vor allem die englische Presse störte sich an Mbappés Reaktion. Die Daily Mail zum Beispiel schrieb: "Mbappé spottet über Kanes Schmerz! Erbarmungsloser Mbappé verhöhnt Harry Kane, indem er nach seinem entscheidenden Fehlschuss über den englischen Kapitän lacht."

In den sozialen Netzwerken wird die Reaktion unterschiedlich bewertet. Manche User können sie nachvollziehen, andere bewerten sie als böse, Mbappé habe "nicht einmal so gegrinst, als er die WM gewonnen hat".

DAS BILD ZUR NEWS:

WIE GEHT ES WEITER? Während das Turnier für Kane und seine Engländer vorbei ist, stehen Mbappé und die Franzosen im Halbfinale. Dort wartet am Mittwoch das Überraschungsteam aus Marokko auf die Équipe Tricolore.