England-Fans mit Pfiffen gegen Joe Gomez - Raheem Sterling reagiert genervt

Englands Nationalspieler Joe Gomez wurde im EM-Qualifikationsspiel gegen Montenegro (7:0) von den eigenen Fans ausgepfiffen. Mannschaftskamerad Raheem Sterling, der sich mit Gomez Anfang der Woche gefetzt hatte, übte im Anschluss an das Spiel Kritik am Verhalten der englischen Anhänger.

"An alle englischen Fans: Ich wollte eigentlich nicht mehr zu diesem Thema Stellung nehmen, aber jetzt muss ich es doch tun. Es war sehr hart für mich, dass mein Mitspieler für etwas ausgepfiffen wird, für das ich die Schuld trage", schrieb der Offensivspieler von nach dem Schlusspfiff auf Twitter.

To all the @England fans, I wanted to leave things at it was but tonight I have to speak again : it was hard for me to see my team mate get booed for something that was my fault. Joe hasn’t done anything wrong & for me to see someone who keeps his head down and work hard..