Heute steigt das EM-Finale im Wembley-Stadion in London! England hatte aufgrund der vielen Spiele im Wembley-Stadion quasi eine Heim-EM, die das Team am späteren Abend gegen Italien gewinnen kann. Doch war England überhaupt schon mal Europameister?

Das Endspiel der Europameisterschaft 2021 lautet also Italien gegen England, das sind zwei Nationen, die wahrscheinlich nicht jeder auf seinem Wettschein vor dem EM stehen hatte. Bei Italien war das völlig unzurecht, denn die Italiener haben seit mehr als 30 Spielen schon nicht mehr verloren. Die Engländer haben Harry Kane und sind in den bisherigen Runden immer um das von ihnen gefürchtete Elfmeterschießen herumgekommen. Italien vs. England, wer wird Europameister 2021?

War England schon mal Europameister? Italien vs. England - die Details

Wettbewerb : Europameisterschaft 2021

: Europameisterschaft 2021 Begegnung : Italien vs. England

: Italien vs. England Datum : Sonntag, 11. Juli 2021

: Sonntag, 11. Juli 2021 Uhrzeit : 21 Uhr

: 21 Uhr Ort: Wembley-Stadion

England war noch nie Europameister! England steht in einem großen Turnier überhaupt erst zum zweiten Mal (!) in einem Endspiel. Das erste und bis heute letzte Endspiel war 1966 - damals auch im Wembley. Ihr erinnert euch alle, beziehungsweise Ihr kennt die Geschichte. Es war das Finale gegen Deutschland, und England schoss das berühmte Wembley-Tor, das in Wirklichkeit keines war. Deutschland musste aufmachen und offensiver spielen - und verlor am Ende mit 2:4. Seit 1966 stand England also weder bei einer Welt- noch bei einer Europameisterschaft im Finale, dementsprechend wurden die Three Lions auch noch nie Europameister. Gegen Italien können Harry Kane und Kollegen also Historisches schaffen.

Southgate on the squad's routine ahead of tomorrow's game: "It's a normal matchday. All of our preparations, especially for these knockout games, have been the same – you have to keep that consistency."https://t.co/RfSY6dRE3M — England (@England) July 10, 2021

Deshalb war England noch nie Europameister

"It's coming home" schallt es bei jedem Großereignis durch die Reihen der englischen Fans. Der Wunsch nach einem Titel ist auf der Insel enorm. Das Mutterland des Fußballs, die Nation, die die beste Vereinsliga der Welt stellt, hat bislang nur ein einziges Endspiel bestritten. Aber warum ist das so? England hatte doch viele goldene Generationen, viele Legenden. Wie konnte ein Alan Shearer nie eine EM gewinnen? Wie konnten Lampard, Rooney und Gerrard nie eine EM gewinnen? Die offensichtlichste Begründung ist das Scheitern der Engländer an ihren eigenen Nerven, denn seit 1990 verloren die Three Lions bei WM- und EM sechs der letzten acht Elfmeterschießen. Das ist natürlich das Klischee schlechthin. In den vergangenen Jahrzehnten war die Mannschaft auch schlicht nicht gut genug, da die Premier League voller Superstars aus dem Ausland war und eigene Spieler kaum gefördert werden konnten. Das hat sich mittlerweile geändert, Englands Nachwuchskicker gehören zu den besten der Welt.

England war also noch nie Europameister - gegen Italien gibt es heute Abend die große Chance, obwohl die Briten nicht als Favorit ins Spiel gehen, denn dafür waren die Auftritte Italiens viel zu überzeugend. Zumindest im Vergleich zu denen Englands. Das Mutterland des Fußballs ist dem Titel so nah - sofern man nicht ins Elfmeterschießen kommt.