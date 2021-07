England vergibt die Chance auf den ersten Titel seit 55 Jahren, verliert auf die bitterste Art und Weise. Die Zukunft könnte jedoch rosig werden.

HINTERGRUND

Am 19. Mai 2012 brach für den FC Bayern München, wie wir alle wissen, eine Fußball-Welt zusammen. Es war der Tag, als das "Finale dahoam" gegen den FC Chelsea verloren ging. Nach Elfmeterschießen. Auf bitterste Art und Weise war der große Traum des ganzen Vereins damals abrupt zu Ende, als Didier Drogba den entscheidenden Versuch der Engländer versenkte.

Wie wir auch alle wissen, wurde aus dem tiefsten Loch ein Jahr später aber der höchste Gipfel, als Bayern sich im Champions-League-Endspiel 2013 gegen Borussia Dortmund zum König Europas krönte. Thomas Müller hatte genau das am Tag nach dem "Finale dahoam" seinen Teamkollegen angekündigt. "Kopf hoch Jungs. Das, was gestern Abend passiert ist, tut extrem weh, aber nächstes Jahr schlagen wir zurück", schrieb er in einer SMS an Bastian Schweinsteiger und Co., wie er einige Jahre später dem Vereinsmagazin 51 verriet. "Ich glaube, ich habe das eingetippt, um meinen eigenen Kopf von all dem Druck an dem Tag zu befreien."

Ob heute, am Tag nach Englands "Finale dahoam", ähnliche Nachrichten zwischen den Stars der Three Lions ausgetauscht wurden oder noch werden, ist (noch) nicht überliefert. Aber es könnte sehr gut sein. Schließlich ist die Situation der englischen Nationalmannschaft an diesem 12. Juli 2021 gut vergleichbar mit jener des FC Bayern vor gut neun Jahren. Eine Mannschaft, die in den vergangenen Wochen von einer unfassbaren Euphorie im ganzen Land getragen wurde, die kurz davor stand, nach 55 Jahren endlich wieder einen großen Titel ins Mutterland des Fußballs zu holen, musste im EM-Finale am Ende dann doch den Italienern das Jubeln überlassen. 4:3 hieß es nach Elfmeterschießen für die Squadra Azzurra, den neuen Europameister - und auf Londons Straßen herrscht am Tag danach statt freudetrunkener Ausgelassenheit nur gähnende Leere.

England-Kapitän Harry Kane: "Das wird uns Motivation für die WM geben"

"Natürlich tut das jetzt für eine Weile weh, aber wir sind auf dem richtigen Weg", sagte Kapitän Harry Kane nach dem Endspiel und blickte bereits ganz schüchtern voraus auf Katar 2022. "Die Jungs werden daraus lernen, und es wird uns Motivation für die WM geben." Spätestens, wenn man Anfang September für die nächsten Partien der WM-Qualifikation erstmals wieder zusammenkommt, wird die Weltmeisterschaft in knapp eineinhalb Jahren das nächste ganz große Ziel Englands sein. Und das Beispiel der Bayern von 2012 und 2013 zeigt, dass solch eine unfassbar bittere Niederlage im eigenen Wohnzimmer eine Wirkung entfalten kann, die bei der nächsten Gelegenheit, etwas Großes zu leisten, vielleicht den entscheidenden Unterschied ausmacht.

Es wird nun eben darauf ankommen, wie die englische Mannschaft damit umgeht und wie sie das Drama nutzt, um daraus positive Energie zu ziehen. Wie man es schafft, die tragischen Figuren Marcus Rashford, Jadon Sancho und Bukayo Saka, die sich nach ihren Elfmeter-Fehlschüssen in den Sozialen Netzwerken rassistische Beleidigungen anhören mussten, wieder aufzubauen und zu verteidigen. So wie es zahlreiche Kommentare und Aussagen bekannter Persönlichkeiten glücklicherweise auch taten: "Diese englische Mannschaft verdient es, als Helden gewürdigt und nicht, in den sozialen Medien rassistisch beleidigt zu werden", schrieb Englands Premierminister Boris Johnson bei Twitter: "Diejenigen, die für diese entsetzlichen Beleidigungen verantwortlich sind, sollten sich schämen."

Und die englische Verteidiger-Legende Rio Ferdinand stellte sich ebenfalls hinter Sancho, Rashford und Saka: "Es gibt keine Möglichkeit, jemandem die Schuld zu geben und mit dem Finger auf ihn zu zeigen. Es ist eine Lotterie", betonte er und fügte an: "Ich habe gesehen, wie gestandene Spieler sich abwenden und vor einem Elfmeter gedrückt haben. Und selbst die besten Spieler der Welt verschießen manchmal Elfmeter."

Dass Trainer Gareth Southgate die Schuld für das verlorene Elfmeterschießen umgehend auf sich nahm, ist das einzig richtige Signal. "Was die Elfmeter angeht, so ist das meine Entscheidung. Das liegt komplett bei mir", sagte der Coach. Warum er es für eine gute Idee hielt, Sancho und Rashford in der 120. Minute nur für die Lotterie vom Punkt einzuwechseln? Zwei hochveranlagte Spieler, denen er im gesamten Turnierverlauf überraschenderweise so gut wie gar kein Vertrauen schenkte, die fast direkt von der Bank plötzlich die Ausnahmesituation Elfmeterschießen in einem EM-Finale meistern mussten? Es ist und bleibt ein Rätsel.

England: Southgates Reflexion beweist Größe

Und dann musste mit Saka auch noch ein 19-Jähriger zum fünften und letzten Versuch antreten - wobei hier die Schuld wahrscheinlich nicht ausschließlich bei Southgate zu suchen ist, da sich ja gut und gerne auch erfahrenere Spieler dieser ungemein großen Verantwortung hätten stellen können. "Wenn du Sterling oder Grealish bist, kannst du nicht da sitzen und einen jungen Burschen so einen Elfmeter schießen lassen, das geht einfach nicht", sagte zum Beispiel der ehemalige Manchester-United-Kapitän Roy Keane bei ITV. "Du kannst keinen schüchternen 19-Jährigen vor dir schießen lassen. Sie haben viel mehr Erfahrung, Sterling hat Pokale gewonnen, sie hätten an seiner Stelle schießen müssen. Sie hätten sich hinstellen müssen."

Jedenfalls beweist Southgates Größe und Reflexion, die Verantwortung für das Elfer-Drama zu übernehmen, dass er weiterhin der richtige Coach sein kann. Dass er in der Lage wäre, diesen Spirit in seiner Mannschaft zu entfachen, der nach großen Rückschlägen für große Siege sorgen kann. Zumal er England, das zuvor seit 1996 kein Halbfinale mehr bei einem großen Turnier erreicht hatte, 2018 ins WM-Halbfinale und nun ins EM-Endspiel geführt hat. Zu wissen, dass man unter ihm dazu in der Lage ist, bis zum Schluss um große Titel mitzuspielen, ist zudem eine wichtige Erkenntnis für die Spieler.

Der Vertrag des 50-Jährigen läuft noch bis nach der WM 2022. Eine Option zur Verlängerung bis 2024 ist darin zwar enthalten, ob diese auch gezogen wird, allerdings fraglich. Zwar betonte Southgate direkt nach der Finalniederlage, dass er unbedingt die Qualifikation schaffen und die Three Lions damit nach Katar führen wolle. Er sagte aber auch: "Die Weltmeisterschaft ist gefühlt eine Million Meilen entfernt, aber diese Mannschaft kann sich verbessern. Aber die Zukunft ... ja, ich brauche ein bisschen Zeit, um darüber nachzudenken."

Ob nun mit oder ohne Southgate: Gelingt es, aus der tränenreichen Nacht von Wembley Kraft zu schöpfen und jetzt erst recht alles dafür zu tun, endlich die ewig lange titellose Zeit zu beenden, kann Englands Zukunft rosig werden. Natürlich lief auch bei dieser EM nicht alles glatt, natürlich war Englands Spielweise mitunter zu bieder und nicht wenige bemängelten, dass man das enorme Potenzial in der Offensive nicht ausreichend auf den Platz gebracht hatte. Aber man war bei den vergangenen beiden großen Turnieren erfolgreich - und dürfte damit auch bei den nächsten beiden Highlights, der WM in Katar und auch der EM 2024 in Deutschland, zu den absoluten Top-Favoriten gehören.

England: Enormes Potenzial für die Zukunft

Das macht schon ein Blick auf die Altersstruktur des Kaders deutlich. Mit Kieran Trippier, Kyle Walker und Jordan Henderson sind nur drei Spieler des EM-Aufgebots 30 oder älter. Schlüsselspieler wie Harry Maguire (28), John Stones (27), Kalvin Phillips (25), Raheem Sterling (26) oder Harry Kane (27) kommen gerade erst ins beste Fußballer-Alter, gleiches gilt für Luke Shaw (26) und Jack Grealish (25). Hinzu kommen Declan Rice (22) und Mason Mount (22), die jetzt schon Stammspieler waren und noch enormes Entwicklungspotenzial haben.

Und dann wäre da ja noch der riesige Pool an hochtalentierten Youngstern wie Rashford (23), Sancho (21), Saka (19), Phil Foden (21), Reece James (21) oder Jude Bellingham (18), die nun bereits über einen langen Zeitraum Turniererfahrung sammeln durften. Jordan Pickford hat derweil erneut bewiesen, dass er endlich ein konstant verlässlicher Keeper ist - und weitere Namen mit glänzender Zukunft wie Trent Alexander-Arnold (22) oder Mason Greenwood (19) waren verletzungsbedingt ja erst gar nicht dabei.

Falls Southgate auf dem Weg zu den nächsten beiden großen Turnieren irgendwann nicht mehr Trainer sein sollte, wäre es wohl für jeden Coach eine extrem reizvolle Aufgabe, mit derart viel Talent zu arbeiten. Und vielleicht ist das Drama von Wembley ja der Startschuss für die Krönung bei der WM in Katar oder der EM in Deutschland. Thomas Müller könnte Nachhilfe-Unterricht bei der Initialzündungs-SMS geben.