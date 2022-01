Essen wie ein englischer Nationalspieler: Dieser Mann kocht für die Stars der Three Lions

Wie auch all die Spieler in Englands Nationalmannschaft hat Omar Meziane einen Großteil seines Lebens damit verbracht, zu beweisen, dass er gut genug für eine Berufung ist.

Meziane, ein renommierter Chefkoch aus London, der durch seine Liebe zum Drittligisten Wycombe Wanderers zum Fußball fand, kocht heute für die Three Lions - und war schon bei der WM 2018 sowie der EM 2021 mit an Bord.

"Ich habe eine SMS bekommen, in der ich gefragt wurde, ob ich in die A-Nationalmannschaft aufgenommen werden möchte", erzählt er GOAL und SPOX über den Moment seiner Berufung. "Es war wie bei einem Spieler, der ausgewählt wird, und es ist eine Ehre, aber ich konnte es nicht mit dem vergleichen, was unsere Spieler tun!"

Mezianes marokkanischer Vater führte ein Restaurant, was zu einem Leben in der Küche führte - und sein eigener Erfolg ist das Ergebnis jahrzehntelanger harter Arbeit.

Er kocht nicht nur für die englische Nationalmannschaft, sondern ist auch Privatkoch für eine Reihe von Chelsea- und Fulham-Spielern, hat zudem sein eigenes Kochbuch veröffentlicht.

Er kocht nicht nur, sondern berät auch Englands Spitzenspieler wie Harry Kane, Mason Mount und Raheem Sterling zum Thema Ernährung.

"Gareth Southgate ist der Chef und er hat das Sagen. Er ist einer der großartigsten Menschen, denen ich je begegnet bin, und das sage ich nicht einfach so daher", sagt Meziane über das Leben im St. George's Park.

"Das Umfeld, das wir geschaffen haben, ist darauf ausgerichtet, nichts anderes zu tun als zu gewinnen, erfolgreich zu sein und das Beste zu geben, was uns möglich ist."

"Es ist wie eine große Familie, die England aufgebaut hat. Es sind die besten Spieler im größten Leistungszentrum des Landes. Es haut mich um, dass ich schon so lange dabei bin."

"Magisch, aber auch harte Arbeit"

"Es ist magisch, aber es ist auch wirklich harte Arbeit. Es ist eine Arbeit, die unter Druck steht, die man ernst nehmen muss und bei der man die Verantwortung trägt, dass immer alles richtig ist."

"Ich denke, dass ich bei jedem Spieler, mit dem ich gesprochen habe, etwas bewirkt habe. Ganz gleich, wie winzig der Impact auch sein mag."

Die Ernährung der Fußballer wird mehr denn je kontrolliert, da die Anforderungen an den Körper aufgrund der immer stärker aufgeblähten Spielpläne und des immer stärker werdenden Wettbewerbs im englischen Fußball immer höher werden.

Die Vereine und Nationalmannschaften beschäftigen heute Spitzenkräfte wie Meziane, zudem werden Spieler zuhause von Privatköchen versorgt, um ihnen zu helfen, ihre Nahrungsaufnahme zu kontrollieren.

"Es geht um Kochen für Leistung und Erholung. Es geht auch um die richtigen Lebensmittel zur richtigen Zeit", erklärt Meziane.

"Meine Wurzeln, die nordafrikanischen Aromen und Texturen, treiben mich seit meiner Arbeit in diesem Sport sehr an. Wir alle wissen, was gut für uns ist. Es geht um eine gute, ausgewogene Ernährung. Das bedeutet zum Beispiel Fisch, Pute und Huhn von guter Qualität."

Rund um die Spiele sind auch Brownies oder Pizza erlaubt

"Wir mischen das mit der richtigen Menge an Kohlenhydraten und viel Gemüse. Bei zwei Spielen pro Woche müssen die Spieler darauf achten, dass sie sich richtig ernähren."

"Wenn sie mal nicht so oft spielen, muss man die Zufuhr anpassen, da sie nicht mehr so viele Kalorien verbrennen."

Rund um die Spiele wird das Essen sorgfältig auf Höchstleistung getrimmt, was aber nicht bedeutet, dass Leckereien wie Brownies, Hamburger oder Pizza vom Speiseplan gestrichen werden.

"Am Tag vor dem Spiel wollen wir sicherstellen, dass ich das Essen wirklich lecker mache", verrät Meziane.

"Aber es gibt dann auch viel mageres Eiweiß, vielleicht Truthahn oder Hühnchen. Es wird eine erhöhte Menge an Kohlenhydraten sein, und diese Kohlenhydrate können im Grunde überall herkommen."

"Das kann ein Teller voller Nudeln mit Pesto sein. Man könnte auch einen Schokoladen-Brownie servieren."

"Ihr Körper speichert es über Nacht, damit sie am nächsten Tag spielen können. Das gibt Ihnen am nächsten Tag die Energie für das Spiel. Und am Spieltag ist es dann so ziemlich das Gleiche."

"Nach dem Spiel geht es darum, sich zu erholen, was bedeutet, dass die Köche viele Einschränkungen bei der Ernährung aufheben können."

"Es geht darum, die ganze Energie, die sie nach 90 Minuten verbraucht haben, wieder aufzufüllen."

"Das ist der Punkt, an dem ein Hamburger oder eine Pizza, etwas, das wirklich gut schmeckt, wirklich schnell und bequem zu essen ist, damit wir sie auftanken können."

"Sie werden sich dann im Wesentlichen schneller erholen können, weil sie vielleicht schon in drei Tagen wieder ein Spiel haben."

Meziane hat auch eine eigene Spezialität, die sich bei den englischen Stars als Hit erwiesen hat.

"Insgesamt weiß ich, dass mein Katsu-Curry (siehe Bild unten) bei den Fußballern jedes Mal gut ankommt. Ich denke, das wird mein Vermächtnis bei der FA sein!"

"Ich denke, es ist ein ständiger Kreislauf von wirklich hochwertigen Zutaten, die wunderbar zubereitet werden."

Southgate und seine Spieler sind bei Meziane, der sich bereits auf die Weltmeisterschaft in Katar im Winter vorbereitet, jedenfalls in guten Händen.

"Ich muss erst einmal die richtige Einstellung finden: Nämlich dass ich hier bin, um hart zu arbeiten", sagt er.

"Ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, um sicherzustellen, dass mein Teil der großen Maschine absolut richtig ist. Ich glaube wirklich, dass es ein unglaubliches Turnier werden wird."

"Das wird schön, denn wenn wir am 17. Dezember gewinnen, sind wir alle rechtzeitig zu Weihnachten zu Hause und können ein bisschen abschalten. Ich persönlich freue mich wahnsinnig darauf."