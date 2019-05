England: BVB-Jungstar Sancho für Nations-League-Endrunde nominiert

Gute Nachrichten für Jadon Sancho: Der Flügelflitzer wurde von Englands Nationalcoach Gareth Southgate für die Nations-League-Endrunde nominiert.

Jungstar Jadon Sancho von Bundesligist steht im vorläufigen Aufgebot des WM-Vierten für die Endrunde der .

Nationaltrainer Gareth Southgate nominierte den 19 Jahre alten Offensivspieler am Donnerstag in seinen zunächst 27 Spieler umfassenden Kader. Das endgültige Aufgebot wird am 27. Mai verkündet.

England trifft im Halbfinale am 6. Juni auf die , tags zuvor trifft Gastgeber auf die . Die Sieger bestreiten am 9. Juni das Finale.