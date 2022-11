PSG: 45-Millionen-Euro-Angebot für Endrick offenbar abgelehnt

Endrick ist derzeit wohl einer der begehrtesten jungen Spieler weltweit. Nun soll PSG ein üppiges Angebot unterbreitet haben.

WAS IST PASSIERT? Paris Saint-Germain hat offenbar ein Angebot in Höhe von 45 Millionen Euro für das erst 16-jährige Sturmtalent Endrick von Palmeiras abgegeben. Das berichtet ESPN. Der brasilianische Topklub habe die Offerte allerdings abgelehnt.

WAS IST DER HINTERGRUND? Endrick soll in seinem bis 2025 datierten Vertrag bei Palmeiras eine Ausstiegsklausel in Höhe von rund 60 Millionen Euro verankert haben, auf die sein aktueller Verein beharrt. Laut ESPN haben die Verantwortlichen von PSG dem Mittelstürmer aber signalisiert, dass sie bereit wären, ihr Angebot auf die Summe der Ausstiegsklausel zu erhöhen.

Größter Konkurrent der Pariser scheint mittlerweile der FC Chelsea zu sein. Auch die Blues seien bereit, so schreibt ESPN, die geforderten 60 Millionen Euro für Endrick zu bezahlen. Chelsea soll den brasilianischen U17-Nationalspieler bereits samt Familie nach London eingeladen haben, damit sich das Top-Talent das Trainingsgelände anschauen und sich ein genaues Bild vom Verein machen kann.

DIE BILDER ZUR NEWS:

WIE GEHT ES WEITER? Endrick hatte im Juli sein Arbeitspapier bis 2025 bei Palmeiras unterschrieben - dass er den Vertrag erfüllt, gilt angesichts des großen Interesses europäischer Topklubs jedoch als unwahrscheinlich. Neben PSG und Chelsea wird vor allem Real Madrid immer wieder als möglicher neuer Klub für den Teenager gehandelt.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Endrick feierte Anfang Oktober sein Debüt für die erste Mannschaft von Palmeiras, hat in bis dato sechs Einsätzen bereits drei Tore erzielt. Noch besser ist seine Quote in Brasiliens U17-Nationalelf, für die er in vier Partien fünfmal traf.