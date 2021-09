Tottenham-Neuzugang Emerson Royal über Barca-Abschied: "Mit netten Worten rausgeschmissen"

Innerhalb von wenigen Wochen wird Emerson von Barca verpflichtet und wieder abgegeben. Nun spricht der Brasilianer über den unwürdigen Abgang.

Tottenham-Neuzugang Emerson Royal, der kürzlich vom FC Barcelona verpflichtet worden war, hat beteuert, dass er die Blaugrana eigentlich nicht verlassen wollte. Seitens des Vereins sei er aber zu einem Transfer gedrängt worden.

"Ich dachte, der Klub wollte, dass ich bleibe", sagte der 22-Jährige im Marca -Interview und schob nach: "Ich verstand nichts von dem, was passierte. Eines Nachmittags riefen sie mich an und sagten mir, dass sie mit mir reden wollen. Da habe ich schon geahnt, dass sie mich verkaufen wollen."

Emerson Royal über Barca-Bosse: "Haben mich mit netten Worten rausgeschmissen"

Die Befürchtungen des Brasilianers nahmen in den anschließenden Gesprächen Form an: "Die Vereinsbosse haben mir gesagt, dass der Klub eine schwierige Zeit durchmache und dass es für sie besser sei, mich zu verkaufen. Ich wiederholte, dass ich bei Barca bleiben will. Ich war überzeugt davon, dass ich hier erfolgreich sein würde, wenn ich meine Top-Form erreiche."

Im Laufe der Verhandlungen habe sich allerdings herausgestellt, dass ein Verbleib definitiv keine Option mehr war. "Irgendwann wurde mir klar, dass ich entweder "Ja" oder "Ja" sagen muss. Sie haben mich mit netten Worten rausgeschmissen", so Emerson.

Barca hatte den Defensivmann ursprünglich im Januar 2019 für zwölf Millionen Euro von Atletico Mineiro aus Brasilien verpflichtet, um ihn dann direkt für sechs Millionen Euro weiter an Real Betis zu transferieren.

In Sevilla entwickelte er sich auf Anhieb zum Leistungsträger und absolvierte bis dato 79 Pflichtspiele für den Klub (fünf Tore, zehn Vorlagen).

Dank einer Rückkaufklausel holte Barca Emerson im vergangenen Juni zurück und stattete ihn mit einem Dreijahresvertrag aus. Nur wenige Wochen später folgte dann am Deadline Day der unerwartete Transfer zu Tottenham. Dort unterschrieb der Brasilianer nun einen Kontrakt bis 2026, die Ablöse beträgt 25 Millionen Euro.