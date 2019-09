EM-Quali gegen die Niederlande: Goretzka-Ausfall durchkreuzt Löws Pläne

Joachim Löw muss vor dem Spiel gegen Holland umplanen. Leon Goretzka fehlt ihm verletzt, sodass sich der Trainer nach Alternativen umschauen muss.

Der Ausfall von Leon Goretzka hat die personellen Pläne von Bundestrainer Joachim Löw für das EM-Qualifikationsspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die am Freitag (20.45 Uhr im LIVE-TICKER) in Hamburg durchkreuzt. Der Münchner, den muskuläre Probleme ausbremsen, sei analog zum Hinspiel in Amsterdam (3:2) "eine Überlegung" für seinen Dreiersturm gewesen, sagte Löw am Donnerstag.

"Erste Optionen" für den Platz des verletzten Leroy Sane (Kreuzbandriss) seien nun Julian Brandt und Timo Werner, meinte Löw. "Julian macht im Training einen sehr guten Eindruck, auch in Dortmund. Man spürt ihm diese Freude an. Und Timo hat mit zuletzt fünf Toren einen sehr guten Lauf", sagte er.

Löw vor gegen Holland: "Gnabry spielt immer"

Im Tor, das bestätigte Löw erneut, wird Kapitän Manuel Neuer stehen. Ob er davor mit Dreier- oder Viererkette spielen wird, ließ Löw offen - die Variante mit Abwehrchef Niklas Süle, Matthias Ginter und Jonathan Tah gilt aber als sehr wahrscheinlich. Auf den Außen dürften Lukas Klostermann und Nico Schulz agieren.

Im Mittelfeld sind Toni Kroos und Joshua Kimmich unumstrittene Stammspieler. Das gilt auch für Marco Reus und Serge Gnabry im Angriff. "Serge Gnabry spielt", sagte Löw, und fügte mit einem Schmunzeln an: "Serge Gnabry spielt immer. Er ist für den Gegner schwer zu greifen."