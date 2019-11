EM-Playoffs 2020: Kosovo vs. Nordmazedonien, Bosnien gegen Nordirland, Rumänien fordert Island

20 Teams sind schon für die EM 2020 qualifiziert, die vier letzten werden in Playoffs ausgespielt. Die Paarungen dafür stehen nun fest.

Die Playoff-Paarungen, in denen die letzten vier der insgesamt 24 Teilnehmer an der ausgespielt werden, stehen fest. In den Halbfinals der jeweiligen Pfade treffen dabei unter anderem Bosnien-Herzegowina auf Nordirland, der auf Nordmazedonien und auf . Diese Begegnungen standen bereits vor der Auslosung in Nyon fest, die am Freitagmittag über die Bühne ging.

Dabei wurden alle weiteren Playoff-Halbfinals ausgelost, unter anderem gegen Rumänien und gegen Israel.

Die Halbfinals der Playoffs, die sich aus den Platzierungen in den jeweiligen Nations-League-Gruppen ergeben haben, werden am 26. März 2020 ausgetragen. Die Finals um die vier begehrten verbleibenden EM-Tickets steigen dann am 31. März.

Für die deutsche Nationalmannschaft bedeutet dies: Sie trifft bei der Endrunde entweder auf Ungarn, Island, Rumänien oder Bulgarien. Ungarn muss als zweiter Ausrichter in Deutschlands Endrunden-Gruppe F auf dem Qualifikationspfad A zum Halbfinale (26. März) in Bulgarien antreten und hätte im Erfolgsfall im Endspiel (30. März) um einen Endrunden-Platz gegen den Sieger des zweiten Halbfinales zwischen Island und Rumänien Heimrecht.

Der Gewinner des Pfades A zieht in die Endrunden-Gruppe F mit der deutschen Nationalmannschaft ein.

Der Weg zur EM 2020 über die Playoffs:

Pfad A, Halbfinals:

Bulgarien - Ungarn

Island - Rumänien

Pfad A, Finale:

Bulgarien/Ungarn - Island/Rumänien

Pfad B, Halbfinals:

Bosnien - Nordirland

- Irland

Pfad B, Finale:

Bosnien/Nordirland - Slowakei/Irland

Pfad C, Halbfinals:

Schottland - Israel

Norwegen - Serbien

Pfad C, Finale:

Norwegen/Serbien - Schottland/Israel

Pfad D, Halbfinals:

Georgien - Weißrussland

Nordmazedonien - Kosovo

Pfad D, Finale:

Georgien/Weißrussland - Nordmazedonien/Kosovo

EM 2020: Diese 20 Mannschaften sind bereits qualifiziert