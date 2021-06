EM heute live im TV und LIVE-STREAM: So werden die Spiele am Dienstag übertragen

Startschuss der EM endlich auch für Deutschland. Goal zeigt euch, wie die heutigen Spiele der Gruppe F im TV und LIVE-STREAM zu sehen sind.

Endlich beginnt die Europameisterschaft auch für die deutsche Nationalelf. Am 15.06 um 21:00 Uhr wird die Partie zwischen Deutschland und Frankreich in der Münchner Allianz-Arena angepfiffen.

Das ist aber nicht das einzige Spiel, das ihr heute zu sehen bekommt. Auch die anderen beiden Gruppengegner unserer DFB-Elf treffen heute im Spiel Ungarn vs. Portugal aufeinander. Die im Vorfeld der EM als "Todesgruppe" betitelte Gruppe F startet heute also so richtig durch. Und mit Frankreich als aktuellem Weltmeister, Portugal als amtierenden Europameister und der deutschen Elf wird die Gruppe diesem Namen auch durchaus gerecht.

Das vermutlich schwerste Spiel steht Deutschland dabei heute schon bevor. Die Partie gegen die geballte Offensivpower Frankreichs rund um Kylian Mbappé, Antoine Griezmann und Karim Benzema wird der deutschen Elf mit Kapitän Manuel Neuer sicher alle Kräfte abverlangen.

Aber auch auf die Partie zwischen Ungarn und Portugal um 18:00 Uhr darf man gespannt sein. Wer also auf guten Fußball steht, der sollte heute Abend auf alle Fälle dabei sein.

Goal zeigt Euch, wie sich die TV-Übertragungen und LIVE-STREAMS der Spiele heute Abend gestalten. Wo läuft was, wer kommentiert, wer ist im Studio zu hören - alle Infos findet ihr hier.

EM 2021 heute: Alle Spiele im Überblick

Ungarn vs. Portugal Anstoß: 18:00 Uhr

Gruppe F

Deutschland vs. Frankreich Anstoß: 21:00 Uhr

Gruppe F

Allianz-Arena (München)

EM 2021: Wo laufen die Spiele im TV und LIVE-STREAM?

Wie auch bei den Fußballgroßevents der vergangenen Jahrzehnte sind die Spiele der diesjährigen Europameisterschaft zum Großteil bei ARD und ZDF zu sehen. Allerdings gibt es dieses Mal eine Ausnahme. Der Streamingdienst MagentaTV konnte sich mit den beiden öffentlich-rechtlichen Sendern auf eine Sublizenzierung der Senderechte einigen.

Das bedeutet, dass MagentaTV alle 51 EM-Spiele im LIVE-STREAM über ihre eigene Website zeigen darf, während gleichzeitig die Free-TV Übertragung der Spiele bei der ARD oder im ZDF zu sehen ist.

Außerdem konnte sich der Streamingdienst der Telekom zehn Gruppenspiele der EM als Exklusivpaket sichern. Sprich, diese zehn Spiele werden nicht im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt, sondern sind nur im LIVE-STREAM bei MagentaTV zu sehen. Ob sich diese Regelung auf die heutigen Spiele auswirkt, erfahrt ihr in den folgenden Absätzen.

EM 2021 heute: Ungarn vs. Portugal im TV und LIVE-STREAM verfolgen - So klappts!

Die Begegnung zwischen den anderen beiden Gruppengegnern der deutschen Elf ist sowohl im Free-TV, als auch per LIVE-STREAM zu sehen. Ab ca. 17:00 Uhr beginnt die Vorberichterstattung für die Partie im ZDF.

Ungarn vs. Portugal - Das Duell in Gruppe F im ZDF und bei MagentaTV

Im ZDF moderiert Jochen Breyer, als Experte wird Christoph Kramer das Spiel genauer unter die Lupe nehmen. Ebenfalls in der Expertenrundes des ZDF sind die Ex-Nationalspieler Sandro Wagner und Per Mertesacker vertreten. Als Kommentator ist dieses Mal Martin Schneider am Mikrofon zu hören.

Dabei bietet das ZDF auch einen kostenlosen LIVE-STREAM an, als Alternative für alle, die das Spiel nicht am heimischen Fernseher verfolgen können. Wie vorher beschrieben, könnt ihr die Begegnung aber auch bei MagentaTV verfolgen, die ja alle 51 EM-Spiele als LIVE-STREAM zeigen. Dafür müsst ihr aber ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen. Mehr Infos dazu findet ihr hier.

Ungarn vs. Portugal

EM, Gruppe F

Anstoß: Dienstag, 15. Juni, 18:00 Uhr

Ort: Puskas-Arena (Budapest)

TV/STREAM: ZDF / zdf.de / MagentaTV

EM 2021 heute: Deutschland vs. Frankreich - Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM

Die gute Nachricht gleich vorweg. Das Spiel der DFB-Elf ist frei empfangbar im deutschen Free-TV zu sehen. Ebenfalls beim ZDF könnt ihr wie das Vorabendspiel die Begegnung mit Frankreich live in voller Länge verfolgen.

Deutschland vs. Frankreich - Gigantenduell im ZDF und bei MagentaTV

Mit Béla Réthy werdet ihr in der Partie Deutschland vs. Frankreich eine wohl sehr vertraute Stimme im Ohr haben, die euch das Spiel über im ZDF begleitet. Als Experte ist dieses Mal Sandro Wagner dabei, der sonst seine Expertisen bei DAZN abgibt, für die EM aber auch beim ZDF aktiv ist. Ab ca. 20:15 Uhr geht es mit der Vorberichterstattung los, bis dann um 21:00 Uhr die Partie in München mit ca. 14.000 Zuschauern angepfiffen wird.

Genau wie beim vorherigen Spiel der Gruppe F gibt es auch für dieses Duell einen kostenlosen ZDF LIVE-STREAM. Den Link dazu findet ihr hier. Außerdem wird das Spiel eben auch bei MagentaTV im LIVE-STREAM gezeigt. Dafür braucht ihr aber, wie schon angesprochen, ein kostenpflichtiges Abo.

Deutschland vs. Frankreich

EM, Gruppe F

Anstoß: Dienstag, 15. Juni 21:00 Uhr

Ort: Allianz-Arena (München)

TV/STREAM: ZDF / zdf.de / MagentaTV

EM 2021 heute: TV und LIVE-STREAM Übertragung im Überblick

TV LIVE-STREAM Ungarn vs. Portugal ZDF ZDF / MagentaTV Deutschland vs. Frankreich ZDF ZDF / MagentaTV

