EM heute live im TV und LIVE-STREAM: So werden die Spiele am Montag übertragen

EM-Fußball rund um die Uhr am Montag. Alle Infos zur Übertragung der Spiele im TV und LIVE-STREAM.

Auch am Montag gibt es wieder drei Spiele der EM zu sehen. Um 15:00 Uhr treffen in Gruppe D Schottland und Tschechien aufeinander, um 18:00 Uhr muss sich Polen rund um Kapitän und Torjäger Robert Lewandowski gegen die Slowakei beweisen.

Den Abschuss des Spieltages bildet dann die Begegnung zwischen Spanien und Schweden. Mit England und Kroatien in der Gruppe darf Tschechien gegen die Schotten keine Punkte liegen lassen, wenn man noch ein Wörtchen um die vorderen Plätze mitreden will.

Aber auch in Gruppe E wird es spannend. Hinter Spanien als Favorit auf den Gruppensieg tummeln sich neben Schweden, noch Polen und die Slowakei. Dabei können sich eigentlich alle berechtige Hoffnungen auf das Weiterkommen machen. Natürlich müssen dafür aber auch gleich im ersten Spiel die Leistungen und Ergebnisse stimmen. Man kann sich also auf einen spannenden Fußballtag gefasst machen.

Alle drei Spiele der EM sind heute sowohl im TV als auch LIVE-STREAM zu sehen. Bei Goal erklären wir euch, wir ihr alles zu sehen bekommt.

EM 2021 heute: die drei Spiele auf einen Blick

Schottland vs. Tschechien Anstoß: 15:00 Uhr (im LIVE-TICKER)

Gruppe D

Hampden Park (Glasgow) Polen vs. Slowakei Anstoß: 18:00 Uhr (im LIVE-TICKER

Gruppe E

Gazprom-Arena (St. Petersburg) Spanien vs. Schweden Anstoß: 21:00 Uhr (im LIVE-TICKER)

Gruppe E

Olympiastadion (Sevilla)

EM 2021 heute: Wo könnt ihr die Spiele im TV und LIVE-STREAM sehen?

Wie gewohnt wird der Großteil der EM frei empfangbar bei der ARD oder dem ZDF zu sehen sein. Dabei gibt es dieses Jahr allerdings eine Ausnahmeregelung. Der Streamingdienst MagentaTV wird zehn der insgesamt 51 EM Spiele nur exklusiv in seinem LIVE-STREAM zeigen. Diese Spiele werdet ihr also nicht im Free-TV sehen können. Ob und wie sich das Ganze auf die heutigen Spiele auswirkt, zeigt Euch Goal in den nächsten Abschnitten.

EM 2021 heute: Schottland vs. Tschechien live im TV und LIVE-STREAM sehen - Wie klappts?

Gleich die erste Partie des Tages gehört zu den auserwählten Spielen, die nur bei MagentaTV zu sehen sind. Wer also das Spiel im Free-TV verfolgen möchte, muss leider enttäuscht werden. Dafür müsst ihr ein Abo bei MagentaTV abschließen, dieses ist allerdings nicht kostenlos.

EM 2021: Schottland vs. Tschechien exklusiv auf MagentaTV

Extra für die EM hat MagentaTV ein Sonderangebot gestartet. Ihr erhaltet so die ersten drei Monate kostenlos, danach werden allerdings monatliche Kosten von 10€ für den Streamingdienst der Telekom fällig. Hier könnt ihr euch noch genauer dazu informieren. Ansehen könnt ihr das Ganze dann via LIVE-STREAM.

EM 2021 heute: Polen vs. Slowakei im TV und LIVE-STREAM. Die Übertragung bei der ARD und MagentaTV

Ca. um 17:00 Uhr beginnt die Vorberichterstattung zur Begegnung Polen vs. Slowakei in der ARD. Das zweite Spiel am Montag ,den 14.06, könnt ihr also im Free-TV verfolgen. Genauso wird das Spiel - wie alle anderen 51 Partien der EM - im LIVE-STREAM bei MagentaTV zu sehen sein.

Polen vs. Slowakei: Die Partie heute bei der ARD und MagentaTV sehen

Bei der ARD ist heute Jessy Wellmer als Moderatorin im Einsatz und wird dabei von niemand geringerem als dem ehemaligen Weltmeister Bastian Schweinsteiger als Experte unterstützt. Am Mikrofon könnt ihr die vertraute Stimme von Tom Bartels hören. Neben der TV-Übertragung bietet die ARD übrigens auch einen kostenlosen LIVE-STREAM an. Ebenso könnt ihr wie beschrieben, das Spiel bei MagentaTV verfolgen, sofern ihr denn ein Abo bei diesem Streamingdienst abgeschlossen habt.

EM 2021 heute: Spanien vs. Schweden - Die Übertragung beim ZDF und MagentaTV

Wie schon erwähnt, bildet die Partie Spanien vs. Schweden den Abschluss dieses ereignisreichen Fußballtags. Für dieses Spiel übernimmt dann auch das ZDF. Ab 20:15 Uhr könnt ihr die Vorberichte verfolgen, bevor dann um 21:00 Uhr angepfiffen wird.

Spanien vs. Schweden - die EM live im ZDF

Auch beim ZDF sind bei der EM vertraute Gesichter und Stimmen zu sehen und zu hören. Jochen Breyer und Kathrin Müller-Hohenstein führen als Moderatoren durch die Europameisterschaft, als Experten sind u.a. die ehemaligen Weltmeister von 2014 Per Mertesacker und Christoph Kramer dabei. Das heutige Duell zwischen den Schweden und der Furia Roja wird dabei von Oliver Schmidt kommentiert.

Wie bereits schon ein paar Mal erwähnt, könnt ihr das Spiel (nur mit Abonnement) bei MagentaTV verfolgen. Genau wie die ARD bietet aber auch das ZDF einen kostenlosen LIVE-STREAM an. Den Link dazu findet ihr hier.

EM 2021 heute: TV und LIVE-STREAM Übetragung der Spiele in der Übersicht

TV LIVE-STREAM Schottland vs. Tschechien / MagentaTV Polen vs. Slowakei ARD MagentaTV Spanien vs. Schweden ZDF MagentaTV

EM 2021 heute: Alle Highlights der Spiele bei DAZN

Wer keine Zeit hat, sich alle drei Begegnungen heute in voller Länge anzusehen. oder einfach nur die schönsten Szenen und alle Tore sehen möchte, findet bei DAZN sein Glück. Der Streamingdienst zeigt immer nach Abpfiff alle Highlights der Spiele. Hier könnt ihr also bequem nach Spielende alles nachholen. Die Kosten für ein monatliches Abo belaufen sich dabei auf 11,99€ pro Monat oder 119,99€ im Jahr. Ab August werden diese Preise zwar angehoben, dafür könnt ihr dann noch mehr Livesportevents, Bundesligaspiele und Champions-League Partien auf DAZN verfolgen. Wer sich erst noch von den vielfältigen Angeboten überzeugen will, kann einfach das Angebot des kostenlosen Probemonats in Anspruch nehmen.