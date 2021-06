EM 2021 heute live im TV und LIVE-STREAM: So werden die Spiele am Dienstag übertragen

In der Gruppe D ist alles offen - England, Tschechien, Kroatien und Schottland können alle weiterkommen. Goal erklärt, wie die EM heute gezeigt wird.

Die Europameisterschaft 2021 ist in vollem Gange - in der Vorrunde steht der letzte Spieltag an. Acht Teams sind auch heute im Einsatz, um 18.00 Uhr und 21.00 Uhr gehen jeweils die Spiele in den Gruppen B und C los.

Wie schon am Sonntag wird es auch heute nur zwei Spiele geben - es werden also die finalen Platzierungen von genau einer Gruppe erspielt. Tschechien vs. England sowie Kroatien vs. Schottland sind die Begegnungen, die heute anstehen.

Die beiden Erstplatzierten (jeweils vier Punkte) und Rang drei und vier (je ein Punkt) spielen jeweils gegeneinander - dadurch haben auch Kroatien und Schottland auf den hinteren Plätzen noch die Chance auf den zweiten Platz - Spannung vorprogrammiert!

Wer darf noch Hoffnungen auf das Achtelfinale haben? Wer fliegt heute raus? Der heutige Spieltag verspricht jede Menge Spannung - Goal erklärt, wie die Spiele LIVE im TV und LIVE-STREAM übertragen werden.

Europameisterschaft 2021 heute LIVE: So läuft die Fußball-EM ab!

Wettbewerb Europameisterschaft 2021 Offizieller Name: UEFA EURO 2020 Zeitraum 11. Juni bis 11. Juli 2021 Zeitraum Gruppenphase 11. Juni bis 23. Juni 2021 Ursprünglicher Zeitraum 12. Juni bis 12. Juli 2020 Austragungsorte der Gruppe D Glasgow | Schottland London | England

EM 2021 heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird die Europameisterschaft gezeigt / übertragen

In diesem Sommer spielen auf dem deutschen Fernsehmarkt drei unterschiedliche Fernsehsender eine große Rolle, was Fußball angeht - zumindest, was die EM betrifft. Wir schauen uns die Übertragung der EM in diesem Sommer genauer an.

Los geht es mit den kostenlosen Anbietern: Zwei Sender zeigen die EM kostenlos! Ihr habt also die Möglichkeit, Spitzenfußball LIVE und in Farbe zu sehen, ohne einen einzigen Cent bezahlen zu müssen!

ARD und ZDF zeigen diesen Sommer EM LIVE: So seht ihr Fußball im Free-TV

Wie das möglich ist? Zwei öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten, ZDF und ARD, haben sich die Übertragungsrechte von 41 der 51 EM-Partien gesichert und zeigen diese daher LIVE im Free-TV!

Logischerweise überträgt nicht der Fernsehsender "ARD" die EM - den Sender gibt es nicht. Stattdessen läuft die EM hier beim Fernsehsender "Das Erste".

Die Übertragung der EM im Sommer 2021: ARD und ZDF wechseln sich ab

Dabei läuft die Übertragung folgendermaßen ab: ZDF und ARD arbeiten zusammen und sprechen sich ab, wer wann überträgt - ein Sender ist jeweils für die EM-Übertragung an einem Tag zuständig. Ihr müsst also keine Angst haben, etwas zu verpassen.

Aber warum übertragen die beiden Sender die EM überhaupt kostenlos? Das liegt an der Struktur der Fernsehsender: Diese sind öffentlich-rechtlich, also staatlich unterstützt und müssen daher ihr Programm kostenlos im Fernsehen anbieten.

Mit Kramer, Boateng, Schweini und Schulth: So übertragen ARD & ZDF die EM 2021

Dadurch, dass die Fernsehsender nicht finanzorientiert arbeiten müssen wie die Konkurrenz (RTL, Pro7, Sat1 etc.), kann der ÖRR hochqualitative Übertragungen anbieten. Das merkt man bei dieser EM gerade bei den Experten, wo ARD und ZDF mächtig aufgerüstet haben.

Ein weiterer Vorteil von ARD und ZDF: Auch im Internet ist die Übertragung kostenlos zu sehen! Ihr könnt euch also England vs. Tschechien und Schottland vs. Kroatien problemlos im LIVE-STREAM anschauen!

Jedes Spiel der EM läuft im Pay-TV! So funktioniert der Telekomsender MagentaTV

Es wurde in diesem Artikel bereits erwähnt, nun gehen wir genauer darauf ein: ARD und ZDF übertragen nicht jedes Spiel der EM. Nur 41 der 51 Begegnungen sind im TV zu sehen - das ist bei MagentaTV nicht der Fall!

Hier ist ausnahmslos jedes Spiel LIVE zu sehen! Der Haken: Anders als ARD und ZDF ist MagentaTV nicht kostenlos, sondern gehört zum Pay-TV. Alle weiteren Informationen dazu findet ihr hier.

Die EM 2021 im TV und LIVE-STREAM: Diese Spiele werden heute LIVE gezeigt

Wichtige Punkte haben wir also bereits geklärt. Zum einen, dass an jedem Spieltag der Fußball-EM entweder die ARD oder das ZDF im Einsatz sind. Und andererseits, dass nicht jedes Spiel im öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu sehen ist, manche Spiele gibt es nur bei MagentaTV.

Das Erste überträgt heute die Fußball-EM! So wird die Europameisterschaft LIVE übertragen

Bevor wir uns damit befassen, ob eines der beiden Spiele heute vielleicht gar nicht im Free-TV gezeigt wird, sollten wir klären, welche Sender des ÖRR (öffentlich-rechtlicher Rundfunk) überhaupt für die heutige EM-Übertragung zuständig ist.

Wie gestern auch schon ist heute die ARD, also Das Erste, für die Ausstrahlung der EM im Free-TV zuständig. Ab 20.15 Uhr also direkt nach der tagesschau, sind Alexander Bommes, Almuth Schult und Co. im Studio bei der Vorberichterstattung zu sehen.

Das Erste überträgt nur eines von zwei Spielen: Die Übertragung der EM

Ein Problem gibt es allerdings: Da die letzten beiden Spiele einer Gruppe immer zeitgleich stattfinden, da die Mannschaften auch von den Ergebnissen auf den anderen Plätzen abhängig sind, müssten gleich zwei Übertragungen gezeigt werden.

Die Konferenz ist für Das Erste keine Option, weshalb nur eine der beiden Partien gezeigt werden kann. Heute wird England vs. Tschechien, also das Duell der oberen Tabellenhälfte, in der ARD übertragen - Kroatien vs. Schottland ist nicht LIVE zu sehen.

Alternative für Kroatien - Schottland: DAZN, ARD und MagentaTV

Wer das Duell der Schotten und der Kroatien trotzdem sehen möchte, hat mehrere Optionen. Einerseits laufen sowohl in der Übertragung im Ersten, als auch auf DAZN kurz nach Abpfiff die Highlights aus Glasgow.

Wer aber durchgehend das Spiel in voller Länger sehen möchte sollte sich mit MagentaTV auseinandersetzen. Wie wir bereits angekündigt haben, ist MagentaTV die einzige Möglichkeit in Deutschland, die EM vollständig im TV und LIVE-STREAM zu verfolgen!

EM 2021: Die Tabelle der Gruppe D mit England, Kroatien, Schottland und Tschechien

Platz Nation Spiele Torverhältnis Tordifferenz Punkte 1 Tschechien 2 3:1 2 4 2 England 2 1:0 1 4 3 Kroatien 2 1:2 -1 1 4 Schottland 2 0:2 -2 1

EM 2021 live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Übertragung der Gruppenphase im Überblick