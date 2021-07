EM heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So läuft das Viertelfinale heute live

Die letzten beiden Viertelfinalduelle stehen an. Goal erklärt Euch, wie und wo Ihr die EM-Spiele heute live im TV und LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Die beiden letzten Viertelfinalpartien der EM 2021 stehen heute Abend an: Tschechien trifft auf Dänemark, Deutschland-Bezwinger England bekommt es mit der Ukraine zu tun.

Am heutigen Abend werden die letzten beiden Halbfinalisten der EM 2021 ermittelt. Kann England gegen die Ukraine den nächsten Schritt in Richtung Finale machen? Wer behält im Duell der Überraschungsmannschaften die Oberhand, Tschechien oder Dänemark? England sollte gegen die Ukraine klarer Favorit sein, bei Tschechien vs. Dänemark ist der Ausgang deutlich offener.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie die Viertelfinalbegegnungen der EM heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen werden.

EM 2021 heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Viertelfinalpartien am Samstag im Überblick

Tschechien vs. Dänemark Anpfiff 18 Uhr, Nationalstadion (Baku, Aserbaidschan) Ukraine vs. England Anpfiff 21 Uhr, Olympiastadion (Rom, Italien)

EM 2021 heute live: Wo laufen die Viertelfinalspiele im TV und LIVE-STREAM?

Alle Partien der K.o.-Runde werden live im ZDF und der ARD im Free-TV übertragen. Dazu überträgt auch der Pay-TV-Sender MagentaTV parallel jede der Begegnungen. Wo die letzten beiden Viertelfinalbegegnungen zu verfolgen sind, lest Ihr hier.

Die Partien werden nicht nur im Free-TV zu sehen sein, auch über die LIVE-STREAMS der Sender könnt Ihr die Begegnungen verfolgen.

EM 2021 heute live - Tschechien vs. Dänemark live im TV und LIVE-STREAM sehen

Den Auftakt des Samstags machen Tschechien und Dänemark. Die Partie wird in der ARD übertragen. Ab 17:15 Uhr startet dort die Übertragung zum Viertelfinalduell Tschechien vs. Dänemark. Die Partie wird auch bei MagentaTV übertragen, allerdings müsst Ihr dafür ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen.

Die ARD stellt parallel zur Übertragung im Free-TV auch einen LIVE-STREAM bereit, über den Ihr die Partie zwischen Tschechien und Dänemark verfolgen könnt. Die Inhalte des LIVE-STREAMS sind identisch mit der TV-Übertragung.

Begegnung Tschechien vs. Dänemark Anpfiff Samstag, 03. Juli, 18 Uhr Ort Nationalstadion (Baku, Aserbaidschan) TV-Übertragung und LIVE-STREAM ARD / MagentaTV

EM 2021 heute - Ukraine vs. England live im TV und LIVE-STREAM verfolgen

Das letzte Viertelfinal-Duell zwischen der Ukraine und England ist ebenfalls in der ARD zu sehen. Genau wie die vorangegangene Begegnung wird auch dieses Duell parallel als LIVE-STREAM bei der ARD verfolgen zu sein. Die Besetzung der Kommentatoren und Moderatoren wird dieselbe sein, wie bei der TV-Übertragung.

Auch hier könnt Ihr euch entscheiden, ob Ihr lieber das Angebot von MagentaTV nutzen wollt. Der Pay-TV-Sender stellt neben der TV-Übertragung ebenfalls einen LIVE-STREAM zur Verfügung, Dafür benötigt Ihr lediglich ein internetfähiges Gerät.

Begegnung Ukraine vs. England Anpfiff Samstag, 03. Juli, 21 Uhr Ort Olympiastadion (Rom, Italien) TV-Übertragung und LIVE-STREAM ARD / MagentaTV

EM 2021 heute live: Die Übertragung der Spiele im TV und LIVE-STREAM in der Übersicht

Begegnung TV LIVE-STREAM Tschechien vs. Dänemark ARD / MagentaTV ARD / MagentaTV Ukraine vs. England ARD / MagentaTV ARD / MagentaTV

EM 2021 heute live: Die Highlights der Spiele bei DAZN sehen

Solltet Ihr die Viertelfinalbegegnungen verpasst haben, könnt Ihr die Highlights der Partien bei DAZN sehen. Der Streaminganbieter zeigt alle Zusammenfassungen der EM-Spiele eine Stunde nach Abpfiff.

In der laufenden Saison zeigt DAZN neben Spielen der Bundesliga auch Partien der Champions League und Europa League. Zudem findet Ihr dort auch andere Sportarten. Die NBA oder die NFL sind ebenfalls bei DAZN zu sehen. Allerdings ist dafür ein Abonnement erforderlich. Für einen Monat wären 11,99 € fällig, ein Jahresabo kostet 119,99 €. Ab August 2021 werden die Preise angehoben auf jeweils 14,99€ und 149,99€. Dafür bekommt Ihr aber auch deutlich mehr Inhalte geboten.