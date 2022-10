EM 2024, Auslosung der Qualifikationsgruppen: Datum, Lostöpfe und Übertragung im TV und LIVE-STREAM

Die EM 2024 wird in Deutschland stattfinden. Alle Infos zum Datum der Quali, Auslosung Gruppen und Übertragung der Auslosung gibt es hier bei GOAL.

Dieses Jahr findet natürlich noch die Weltmeisterschaft in Katar statt, wir blicken aber bereits weiter voraus.

Die EM 2024 findet bekanntlich ja in Deutschland statt, deswegen steht Deutschland als Gastgeber also bereits fest in der Gruppenphase. In zehn verschiedenen Stadien wird schließlich ermittelt, wer die Nachfolge Italiens als Europameister antritt. Allerdings muss vorher noch ermittelt werden, wer eigentlich mit dabei sein darf. Dafür werden am 09. Oktober 2022 die Qualifikations-Gruppen für die EM 2024 in Frankfurt ausgelost. Geplant sind die Spiele der EM-Quali dann für den Zeitraum vom 23. März 2022 bis 21. November 2023.

Die wichtigsten Infos zur Auslosung der EM-Qualifikationsgruppen gibt es hier bei GOAL.

EM 2024, Auslosung der Qualifikationsgruppen: Wie sieht die Auslosung aus?

Jetzt wisst Ihr zwar wann die Auslosung stattfindet, aber wie funktioniert das Ganze jetzt genau? Die genauen Hergänge zu erklären ist bei der EM 2024 tatsächlich etwas kompliziert, wir erklären Euch aber alles Wichtige.

Insgesamt werden 53 Mannschaften in den Kugeln für die Auslosung vertreten sein, Russland wurde übrigens aufgrund des anhaltenden Krieges von einer Teilnahme an der EM 2024 ausgeschlossen. Wie erwähnt ist das deutsche Team als Gastgeber bereits qualifiziert. Diese 53 Mannschaften werden dann in zehn Gruppen (sieben Fünfer- und drei Sechsergruppe) gelost.

Wichtig für die konkrete Auslosung ist übrigens auch das Abschneiden der Teams in der Nations League. Alle 53 Teams werden auf sieben Lostöpfe verteilt, je nachdem wie gut sie in der Nations League abgeschnitten haben. Die vier stärksten Teams der Nations League landen alle in einer Gruppe. Sie müssen noch die Endrunde der Nations League absolvieren und haben deshalb nicht an so vielen Spieltagen Zeit wie die anderen Teams, daher landen sie auch in einer der Fünfergruppen.

Dadurch, dass einige große Teams eher schlecht in der Nations League abgeschnitten haben (z.B. Frankreich und England), können durchaus sehr starke Quali-Gruppen entstehen. Eine Gruppe mit Frankreich, Italien, Schweden und der Türkei wäre also möglich.

Drei Mannschaften können sich übrigens auch noch über die sog. Playoffs qualifizieren. Dabei werden 12 Teams aus den Nations League ermittelt. Eigentlich hat jeder Gruppensieger einen festen Platz in den Playoffs, da sich einige aber sicherlich schon über die Quali-Runde qualifiziert haben werden, gibt es ein Nachrückverfahren für die anderen Teams der Nations-League-Gruppe.

Diese 12 Mannschaften spielen dann in drei Playoff-Turnieren mit jeweils vier Mannschaften. Aus jedem Playoff-Turnier kann es nur ein Team schaffen, sich schließlich für die EM 2024 zu qualifizieren.

Getty Images

EM 2024, Auslosung der Qualifikationsgruppen: Welche Teams dürfen nicht aufeinandertreffen?

Tatsächlich dürfen einige Mannschaften während der Quali-Phase nicht aufeinandertreffen. Um welche Teams es sich dabei handelt und warum, haben wir hier für Euch zusammengestellt.

Aus politischen Gründen darf es folgende Duelle nicht geben:

Armenien vs. Aserbaidschan

Belarus vs. Ukraine

Gibraltar vs. Spanien

Kosovo und Bosnien-Herzegowina vs. Serbien

Aus klimatischen Gründen dürfen maximal zwei dieser Mannschaften in einer Gruppe sein:

Belarus, Estland, Färöer, Finnland, Island, Lettland, Litauen und Norwegen

EM 2024, Auslosung der Qualifikationsgruppen: Die Übertragung per TV und LIVE-STREAM

Obwohl die Auslosung bereits in Kürze stattfindet, ist die TV-rechtliche Situation in Deutschland bisher noch nicht geklärt. Auch wenn sich das mit Sicherheit noch ändern dürfte, gibt es diesbezüglich bisher keine gesicherten Infos.

Anders sieht das beispielsweise in Österreich aus: Dort ist immerhin schon klar, dass ServusTV zumindest mitverantwortlich für die Übertragung sein wird.

Getty

EM 2024, Auslosung der Qualifikationsgruppen: Die Termine und Daten bis zur EM 2024

Hier haben wir noch einmal die wichtigsten Termine bis zum Start der EM 2024 für Euch festgehalten.