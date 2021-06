Die Europameisterschaft 2021 steigt heute ins Achtelfinale ein. Doch wie oft darf ein Trainer eigentlich wechseln? Goal hat alle Antworten.

Bei der Europameisterschaft beginnt nun die K.-o.-Phase. Doch viele Zuschauer wissen gar nicht, wie oft eine Mannschaft nun wechseln darf. Gibt es sogar Ausnahmen für die Verlängerung?

Bei all den neuen Regeln im modernen Fußball kommt man recht schnell durcheinander. Es gibt so viele verschiedene TV-Sender oder Streamingdienste, die die Spiele übertragen. Dann gibt's immer den Ärger mit der Handspielregel. Und dann dürfen die Trainer bei Ligaspielen der Bundesliga jeweils fünf Spieler auswechseln. In der Premier League sind es zum Beispiel nur drei. Was gilt für die EM 2021?

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie oft man bei der EM 21 wechseln darf.

EM 2021: Wie oft darf man wechseln?

Bei Spielen der EM 2021 darf pro Nationalmannschaft jeweils fünf Mal gewechselt werden . Das Ganze darf aber nur in drei Wechselperioden passieren. Sprich es ist einem Trainer nicht erlaubt, fünf Mal das Spiel zu pausieren. Damit die volle Wechselanzahl ausgeschöpft werden kann, müssen also bei mindestens einem Wechsel zwei oder drei frische Spieler auf den Platz kommen. Der Grund dafür ist, dass man so kein Zeitspiel provozieren kann und die traditionellen Wechselunterbrechungen beibehalten werden können.

EM 2021: Wie oft darf man während der Verlängerung wechseln?

Für die Verlängerung gibt es noch eine Zusatzregel . Hier darf ein sechster Spieler eingewechselt werden . Über 120 Minuten kann der Trainer also sechs frische Spieler einsetzten. Hat der Coach während der regulären Spielzeit weniger als fünf Mal gewechselt, so darf er das volle Potenzial auch während der Verlängerung ausschöpfen. Aber auch hier müssen die Wechselperiode eingehalten werden, sprich entweder während der Pause wechseln oder während einer Unterbrechung den frischen Mann bringen.

EM 2021: Wieso darf man fünf Mal wechseln?

Die UEFA hat diese Regelung aufgrund des straffen Spielplans nach der Corona-Krise erlaubt. In den meisten europäischen Ligen gibt es die Fünf-Wechsel-Regel, eine prominente Ausnahme stellt die Premier League dar.

Durch eine erhöhte Wechselanzahl können Spieler dosierter eingesetzt werden und sich zwischen den Spielen schneller erholen. Zudem wird die Dynamik des Spiels durch frische Akteure aufrechterhalten.

