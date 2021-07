EM 2021: Warum gibt es kein Spiel um Platz drei?

Ein Spiel um Platz drei gibt es bei der EM 2021 nicht. Doch warum ist das so? Hier gibt es die Erklärung.

Italien und Spanien bestreiten das Finale der EM 2021, für die beiden unterlegenen Halbfinalisten Spanien und Dänemark ist das Turnier beendet. Denn ein Spiel um Platz drei gibt es bei der EM nicht.

Doch das war nicht immer so. Ähnlich zur Weltmeisterschaft, bei der das "kleine Finale" nach wie vor ausgespielt wird, wurde auch bei Europameisterschaften der dritte Platz über viele Jahre lang in einem eigenen Match ermittelt. Doch warum heute nicht mehr?

EM 2021: Die Historie des Spiels um Platz drei bei Europameisterschaften

Das Spiel um Platz drei war bei Europameisterschaften von der Erstausgabe 1960 bis einschließlich 1980 Teil des Turniers. In den Anfängen nahmen nur vier Teams an der EM-Endrunde teil, weshalb das Turnier selbst nur aus zwei Halbfinals, dem Spiel um Platz drei und dem Finale bestand.

Doch die Zuschauerzahlen und das allgemeine Interesse am Spiel um Platz drei waren von Beginn an dürftig. 1976 etwa verirrten sich nur 6766 Zuschauer ins Zagreber Maksimir-Stadion, obwohl Gastgeber Jugoslawien und das Weltklasse-Team der Niederlande das Spiel bestritten. Einen Tag später fand das Finale zwischen der Tschechoslowakei und der Bundesrepublik Deutschland in Belgrad vor über 30.000 Zuschauern statt.

Mit der erstmaligen Aufstockung des Turniers 1980 auf acht Mannschaften nahm auch die Zahl der Spiele deutlich zu. Nun wurden zwei Gruppen zu je vier Mannschaften gebildet. Alleine in der Gruppenphase wurden dadurch zwölf Partien ausgetragen. Die beiden Gruppensieger qualifizierten sich für das Finale, die beiden Teams auf Rang zwei in ihren Gruppen duellierten sich um Platz drei.

Doch auch hier war das Interesse an der Partie trotz Beteiligung des Gastgebers sehr gering. Weniger als 25.000 Zuschauer verfolgten das Spiel um Platz drei zwischen der Tschechoslowakei und Italien, während das Endspiel zwischen Belgien und der BRD einen Tag später vor fast 48.000 Zuschauern in Rom über die Bühne ging. Dass das Spiel um Platz drei bei diesem Turnier bereits nur als Lückenfüller betrachtet wurde, zeigt auch der Umstand, dass die Partie ohne Verlängerung direkt ins Elfmeterschießen ging.

Zur nächsten EM 1984 wurde das Spiel dann gestrichen, stattdessen bestritten die jeweils zwei besten Teams beider Gruppen zwei Halbfinals, an das sich das Endspiel anschloss. Auch nach den weiteren Aufstockungen des Teilnehmerfeldes 1996 (16 Teams) und 2016 (24) wurde das Spiel um Platz drei nicht wieder ins Programm aufgenommen.

EM 2021: Die Spiele um Platz drei bei Europameisterschaften in der Übersicht

Turnier Datum und Ort Begegnung Ergebnis EM 1960 9. Juli 1960 | Stade Velodrome | Marseille Tschechoslowakei vs. Frankreich 2:0 (0:0) EM 1964 20. Juni 1964 | Camp Nou | Barcelona Ungarn vs. Dänemark 3:1 (1:1, 1:0) n.V. EM 1968 8. Juni 1968 | Stadio Olimpico | Rom England vs. Sowjetunion 2:0 (1:0) EM 1972 17. Juni 1972 | Stade Maurice Dufrasne | Lüttich Ungarn vs. Belgien 1:2 (0:2) EM 1976 19. Juni 1976 | Stadion Maksimir | Zagreb Niederlande vs. Jugoslawien 3:2 (2:2, 2:1) n.V. EM 1980 21. Juni 1980 | Stadio San Paolo | Neapel Tschechoslowakei vs. Italien 1:1 (0:0) | 9:8 i.E.

EM 2021: Das Spiel um Platz drei in anderen Fußball-Wettbewerben

Abseits der Europameisterschaft findet das Spiel um Platz drei aber durchaus noch Anwendung. Bei Weltmeisterschaften fand das Spiel mit Ausnahme der Erstausgabe 1930 und des Turniers 1950 bis heute immer statt, wenngleich es auch hier in den vergangenen Jahren immer wieder Stimmen gab, die auf eine Abschaffung drängten. Und auch die UEFA verzichtet nicht gänzlich auf das Spiel um Bronze, denn bei der Nations League wird Platz drei ebenfalls ausgespielt.

Keine Rolle spielt das Spiel um Platz drei aber in Klubwettbewerben. Weder in der Champions League noch in der Europa League noch in der zur kommenden Saison neu eingeführten Europa Conference League gibt es ein "kleines Finale". Da es sich bei den Europapokal-Wettbewerben aber auch nicht über innerhalb weniger Wochen und geografisch zentral ausgetragene Turniere handelt, würde ein Spiel um Platz drei aber ohnehin keinen Sinn machen.