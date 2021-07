EM 2021 - Tops und Flops: Mutiger Fußball, tolle Gesten - aber auch Versagen auf ganzer Linie

Die EM 2021 endet am Sonntag mit dem spektakulären Finale zwischen England und Italien. Ein Turnier-Rückblick aus subjektiver Sicht.

KOLUMNE

Die erste Europameisterschaft in einer Pandemie geht zu Ende - und es bleiben zwiespältige Erinnerungen. Ein subjektiver Rückblick auf die fünf Tops und die fünf Flops der EM.

EM 2021: Die Tops der Europameisterschaft

Toller Fußball statt zähem Gekicke

Spätestens wenn es bei großen Turnieren in der jüngeren Vergangenheit in die K.o.-Runde ging, brach das Niveau teilweise dramatisch ein. Vielen Nationalteams fehlten aufgrund geringer gemeinsamer Trainingszeiten meist die Automatismen, trotz Überlegenheit schwächere, sehr defensiv stehende Gegner zu bezwingen.

Auch, weil sich im Laufe der Endrunde der Kräfteverschleiß einer langen Saison deutlich bemerkbar machte und zu Leistungseinbrüchen führte. Nur deshalb konnten etwa Portugal 2016 oder Griechenland 2004 Europameister werden.

Entsprechend gering waren die Erwartungen vor dieser EM, da alle Spieler das vermutlich strapaziöseste Jahr ihrer Laufbahn ohne längere Pausen und mit nur wenig Vorbereitung hinter sich hatten. Umso überraschender ist das beinahe durchgehend spielerisch hohe Niveau, das häufiger als bei den letzten Turnieren zu hochklassigen Begegnungen führte, wie in beiden Halbfinals oder zuvor in den K.o.-Spielen zwischen Italien und Belgien oder Frankreich und der Schweiz.

Mut wird belohnt

Eine Lehre der EM, die leider bei Jogi Löw nicht mehr rechtzeitig angekommen ist: Die Mannschaften, die sich nur hinten reinstellten oder wie die DFB-Auswahl zu passiv agierten, wurden bestraft. Belohnt wurde hingegen, wer mutig war und ins Risiko ging.

Paradebeispiel dafür waren die Schweizer, die im Achtelfinale gegen Weltmeister Frankreich teilweise mit dem Mut der Verzweiflung anrannten und am Ende damit Erfolg hatten, als sie erst aus einem 1:3 nach 81 Minuten noch ein 3:3 machten und dann im Elfmeterschießen sensationell gewannen.

Aber auch die Tschechen in ihrem Achtelfinale gegen die hoch favorisierten Niederländer oder die Dänen mit dem Rücken zur Wand in ihrem letzten Gruppenspiel gegen Russland nahmen ihr Herz in die Hand und marschierten dank ihrer offensiven Herangehensweise verdient in die nächste Runde.

Und selbst für Verlierer wie Österreich in ihrem Achtelfinale gegen Italien oder Ungarn in der Hammergruppe mit Frankreich, Portugal und Deutschland hieß es angesichts ihrer couragierten Auftritte zumindest: Raus mit Applaus.

System schlägt Klasse

Die EM war ein Fest für Taktikfreaks. Weil sich häufig zeigte, dass man mit einer ausgeklügelten Strategie und einer klaren Handschrift des Trainers gute bis sehr gute Chancen hatte, nominell bessere Gegner zu besiegen.

Das galt vor allem für die Underdogs aus Dänemark und der Schweiz, aber es gilt auch für EM-Finalist Italien. Hier hat Roberto Mancini aus den Trümmern der verpassten Qualifikation zur WM 2018 eine echte Mannschaft gebaut, die defensive Spitzenklasse mit offensiver Stärke ebenso verbindet wie individuelle und teamspezifische Qualität als auch Leidenschaft und Entschlossenheit. Und das, obwohl die Squadra Azzurra kaum über Topstars verfügt, sondern eben über das Kollektiv zum Erfolg gekommen ist.

"Paradoxerweise haben auch wir ihn anfangs für verrückt gehalten, als er uns gesagt hat, dass wir uns in den Kopf setzen sollen, die EM zu gewinnen", sagt Kapitän Giorgio Chiellini über Mancini als geistigen Urheber der Serie von 33 Länderspielen ohne Niederlage: "Jetzt steht das bevor, wovon wir seit drei Jahren träumen. Das, was der Trainer uns nach und nach eingebläut hat, bis es Realität wurde."

Endlich wieder Stimmung

Die trostlosen Bilder aus den Stadien waren zur traurigen Realität in Endlosschleife geworden: Leere Ränge, keine Stimmung, die Anfeuerungen der Spieler wie in der Kreisliga als einzige Geräuschkulisse.

Und plötzlich ist EM und endlich gibt es wieder all das, was Fußball so emotional macht: Geschrei, Gesänge, Applaus, bunt verkleidete Fans, Flitzer. Wenn fast 60.000 Menschen im Wembley-Stadion freudetrunken "Sweet Caroline" schmettern, dann weiß man erst, was einem gefehlt hat.

Es gibt wichtigeres als Fußball

Mit etwas Pech wäre diese EM allerdings zum Desaster geworden. Wäre Christian Eriksen im zweiten Spiel des Turniers nach seinem Herzinfarkt im Spiel gegen Finnland tatsächlich verstorben, hätte sich das Turnier nicht mehr von diesem Schock erholt. Zum Glück kam es anders.

Dieser bittere Moment hat gezeigt, dass es wichtigeres gibt als Fußball - und die Reaktionen haben viel menschliche Größe hervorgebracht. Etwa beim dänischen Schutzschild um den am Boden liegenden Eriksen, bei der großen Geste seines Inter-Teamkollegen Romelu Lukaku nach seinem Treffer am selben Abend für Belgien gegen Russland oder beim kollektiven Innehalten in der 10. Minute für den Mann mit der Trikotnummer 10 im nächsten dänischen Spiel gegen die Belgier.

Genannt werden muss auch der gemeinsame Kniefall der (meisten) Mannschaften als Zeichen gegen den Rassismus, initiiert vom englischen Team, und der Einsatz für die Rechte gleichgeschlechtlicher Menschen durch Kapitänsbinden in Regenbogenfarben, entsprechende Fahnen auf den Tribünen und klare Statements der Spieler. Allen voran die Herz-Geste von Leon Goretzka nach seinem Tor in Richtung des ungarischen Hooligan-Mobs.

EM 2021: Die Flops der Europameisterschaft

UEFA versagt auf ganzer Linie

Die UEFA hat dafür gesorgt, dass trotz der vielen oben genannten positiven Erlebnisse trotzdem ein schaler Geschmack zurückbleibt. Weil die Dachorganisation, bei der auch der DFB-Interimspräsident Rainer Koch und Ex-Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge im Exekutivkomitee sitzen, bei der EM nur auf den eigenen Vorteil geschaut hat: Bunte Bilder, pünktlicher Ablauf, keine politisch-gesellschaftlichen Botschaften und vor allem maximaler Profit.

Die UEFA habe keinen moralischen Kompass, schrieb der Spiegel, und er hat Recht. Angefangen mit der armseligen Weigerung, das dänische Spiel gegen Finnland nach dem Eriksen-Vorfall länger als wenige Stunden zu verschieben. Fortgesetzt mit dem peinlichen Bückling vor Ungarns Ministerpräsidenten Viktor Orban, als die Illuminierung der Münchner Arena in Regenbogenfarben verboten und sogar gegen DFB-Kapitän Manuel Neuer wegen dessen gleichfarbiger Binde ermittelt wurde.

Die Nähe zu autokratischen Politikern scheint beim Kontinentalverband aber auch niemanden groß zu stören, UEFA-Präsident Alexander Ceferin saß unter anderem beim Spiel zwischen der Türkei und Wales in Baku bester Laune auf der Ehrentribüne zwischen Aserbaidschans Machthaber Ilham Aliyev und dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan.

Dank solcher Staatsführer hatte die UEFA auch keine Probleme, möglichst viele Zuschauer in den Spielorten zuzulassen, die sich meist nicht um Maskenpflicht und Abstandsregelungen scherten. "Der Kommerz darf nicht den Infektionsschutz für die Bevölkerung überstrahlen", warnte Bundesinnenminister Horst Seehofer völlig zutreffend, aber dennoch vergeblich. "Ich halte diese Position der UEFA für absolut verantwortungslos."

Regierungen: Schöne Bilder statt Schutz der Bevölkerung

Bei der Frage der zu vollen Stadien und Fanmeilen hat die UEFA immer wieder wider besseren Wissens auf die Regierungen der gastgebenden elf Länder verwiesen, obwohl sie diesen zuvor die Pistole auf die Brust gesetzt und mit EM-Entzug gedroht hatte.

Gleichwohl können sich die meisten Politiker ebenso wie die Behörden nicht aus der Verantwortung ziehen. Denn es wäre ein leichtes gewesen, in jedem Spielort eine gesundheitlich vertretbare, maximale Obergrenze zwischen 20 und 30 Prozent Auslastung festzulegen.

Doch nicht nur die Gefahren der Deltavariante wurden in Budapest, St. Petersburg und vor allem im Wembley-Stadion inmitten des Virusvariantengebiets England ignoriert - auch bei geringerer Auslastung wie in München trauten sich die Sicherheitskräfte nicht, gegen verbotene Menschenansammlungen und Maskenverzicht auf den Rängen sowie andere Regelverletzungen konsequent einzuschreiten.

So entstanden nicht nur verstörende Bilder, sondern nach Einschätzung von Wissenschaftlern könnte die EM zum Superspreader-Event geworden sein. Allein die schottische Gesundheitsbehörde dokumentierte knapp 2000 Coronafälle in Zusammenhang mit Reisen zu EM-Spielen.

"Es haben sich sicherlich Hunderte infiziert und diese infizieren jetzt wiederum Tausende", schrieb der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach schon nach dem deutschen Achtelfinale in London auf Twitter. "Die UEFA ist für den Tod von vielen Menschen verantwortlich." Doch auch Politiker und Behörden haben ihren Anteil.

Fairplay bleibt zu oft auf der Strecke

Nicht nur beim Verzicht auf Abstandsregeln hatte man den Eindruck, dass zu viele Fans im Lockdown soziales Verhalten verlernt haben. Die bereits genannten ungarischen Hooligans waren ein Schandfleck der EM. Das Auspfeifen der Nationalhymnen der gegnerischen Teams, eigentlich ein überwunden geglaubtes Fehlverhalten aus der Fußball-Steinzeit, war gleich in mehreren Stadien an der Tagesordnung.

Auch in London pfiffen und pöbelten zahlreiche englische Anhänger im Stadion und in den sozialen Medien, unter anderem gegen ein weinendes deutsches Mädchen während des Achtelfinals ("Heul doch, kleiner Nazi"). Im Halbfinale wurde der dänische Torwart Kaspar Schmeichel vor dem Elfmeter zum 2:1 zudem mit einem Laserpointer geblendet. Im Gegensatz zur bislang recht sympathisch auftretenden Mannschaft haben die Fans der Three Lions eher keine Pluspunkte beim neutralen Publikum geholt.

"Größe in der Niederlage zu zeigen, ist eine ganz besondere Qualität. Größe im Triumph sollte sehr viel einfacher sein", twitterte Alistair Campbell, Chefberater von Ex-Premierminister Tony Blair.

Hochmut kommt vor dem Fall

Sportlich gesehen war das französische Ausscheiden im Achtelfinale sicher die größte Überraschung. Der Weltmeister war sich nach der 3:1 -Führung gegen die Schweizer offenbar seiner Sache zu sicher, anders sind die späten Gegentore und die Niederlage im Elfmeterschießen kaum zu erklären.

Dabei war die Equipe tricolore nominell nochmal stärker als bei der WM 2018, weil die Spieler erfahrener und teilweise besser geworden sind (u.a. Kante, Pogba, Pavard, Coman) und weil die Offensive in Rückkehrer Karim Benzema nochmal wesentlich gefährlicher war - aber eben nur auf dem Papier.

Doch Didier Deschamps gelang es, durch merkwürdige Wechsel und Umstellungen (u.a. Dreierkette gegen die Schweiz) seine Mannschaft ihrer Stärken zu berauben, zudem hatte er offenbar die Kabine nicht im Griff, wie die zahlreichen, danach aufgedeckten Streitigkeiten und Eifersüchteleien unter den Spielern zeigten.

Sturheit wird bestraft

Auch andere Teams enttäuschten bei der Endrunde und bei einigen erkannte man ein ähnliches Muster: Immer dann, wenn die Trainer ihr System über die Fähigkeiten der einzelnen Spieler stellten und vor allem auf daraus resultierende Probleme nicht reagierten, wurden sie bestraft.

Das galt zuvorderst für Jogi Löws Festhalten an der Dreierkette und dem Verschieben.