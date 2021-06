EM 2021: Spaniens Nationalmannschaft soll vor dem Turnier geimpft werden

Nach zwei positiven Coronatests ist zunächst kein weiterer spanischer Spieler infiziert. Noch vor der EM sollen sie zudem geimpft werden.

Durchatmen bei Spaniens Nationalmannschaft nach den positiven Coronatests bei Sergio Busquets und Diego Llorente: Wie der nationale Verband RFEF mitteilte, fielen sämtliche am Mittwoch vorgenommenen PCR-Tests bei Spielern, Trainerstab und Delegation sowie beim "B-Kader" negativ aus.

"Zusätzlich zu diesen offiziellen Tests, die für alle an der EURO 2020 teilnehmenden Mannschaften praktiziert werden, sind die Nationalspieler an diesem Mittwoch gestaffelt zum Training zurückgekehrt", hieß es weiter.

EM 2021: Spanien startet gegen Schweden

Weiterhin soll die gesamte spanische Mannschaft noch vor Beginn der EM geimpft werden. Das bestätigte das Gesundheitsministerium am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP. Zuvor war Kritik an der Entscheidung aufgekommen, das spanische Olympia-Team für Tokio zu impfen, die Fußball-Nationalmannschaft aber nicht. Spanien startet am Montag in Sevilla gegen Schweden in die EM.

Wegen der Coronafälle in der Mannschaft haben die Spanier einen Ersatzkader mit 17 Spielern gebildet, der sich in einer eigenen Blase aufhält und im Fall einer Team-Quarantäne gegen Schweden zum Einsatz kommen könnte.