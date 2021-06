EM 2021: So erreicht Österreich das Achtelfinale

Österreich möchte erstmals in die K.-o.-Runde einer EM einziehen. Goal erklärt, was passieren muss, damit die Mannschaft das Achtelfinale erreicht.

Durch eine 0:2-Niederlage gegen die Niederlande hat Österreich den vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale verpasst. Somit muss die Mannschaft von Trainer Franco Foda im finalen Gruppenspiel gegen die Ukraine um die erstmalige Teilnahme an der K.-o.-Runde einer EM bangen. Was muss für die Teilnahme am Achtelfinale passieren?

Nach zwei Spieltagen steht die Niederlande bei sechs Punkten und hat sich damit frühzeitig für die nächste Runde qualifiziert. Österreich und die Ukraine haben jeweils drei Punkte eingefahren und werden den zweiten Tabellenplatz im direkten Aufeinandertreffen unter sich ausmachen. Nordmazedonien hat keine Chance mehr, das Achtelfinale zu erreichen.

Nach einem Sieg gegen Nordmazedonien und einer Niederlage gegen die Niederlande ist Österreich gegen die Ukraine gefordert und hat im dritten Gruppenspiel die historische Chance, sich erstmals für die K.-o.-Runde einer EM zu qualifizieren. Goal verrät Euch, was am Montag passieren muss, damit der Einzug ins Achtelfinale gelingt.

Ukraine gegen Österreich: Die Begegnung bei der EM 2021 in der Übersicht

Begegnung Ukraine - Österreich Datum Montag, 21. Juni 2021 | 18 Uhr Stadion Arena Nationala, Bukarest

Spannung in der Gruppe C: So erreicht Österreich das Achtelfinale der EM 2021

In Anbetracht der Tabellenkonstellation sollte Österreich gegen den direkten Konkurrenten nicht verlieren. Jedoch besteht auch bei einer Niederlage gegen die Ukraine die Möglichkeit, sich für die nächste Runde qualifizieren: Seit die Gruppenphase der EM auf 24 Mannschaften erweitert wurde, erreichen auch vier von sechs Gruppendritten das Achtelfinale.

Um die besten Gruppendritten zu ermitteln, zählt bei Punktgleichheit zunächst die bessere Tordifferenz, dann die höhere Anzahl erzielter Tore und anschließend die höhere Anzahl an Siegen. Erst, wenn auch dieses Kriterium keine Entscheidung bringt, werden die geringere Gesamtzahl an Strafpunkten und schließlich die Rangliste der European Qualifiers herangezogen.

Einfacher wäre das Achtelfinale mit einem Sieg gegen die Ukraine zu erreichen: Dann wäre Österreich Gruppenzweiter in der Gruppe C und hätte sich gesichert für die nächste Runde qualifiziert. Ein Unentschieden würde der Mannschaft um Kapitän David Alaba dagegen nicht reichen, weil sich dadurch die Ukraine auf den zweiten Rang vorschieben würde. Dennoch würde man bei einem Remis mit vier Punkten noch hoffen können, zudem würde die ÖFB-Elf Italien schon einmal sicher aus dem Weg gehen.

Maßgeblich für die Platzierung innerhalb der Gruppe ist bei Punktgleichheit zwischen zwei Nationen zunächst der direkte Vergleich, bei dem erst die höhere Punktzahl, dann die bessere Tordifferenz und anschließend die höhere Anzahl der erzielten Tore in den Spielen der betreffenden Mannschaften betrachtet werden.

Kann dadurch keine Enscheidung getroffen werden, wird eine Tabelle ausschließlich der in Frage kommenden Mannschaften angewendet, um die Rangliste innerhalb der Gruppe festzulegen. Anschließend gilt die bessere Tordifferenz, die höhere Anzahl der erzielten Tore und die höhere Anzahl von Siegen in allen Gruppenspielen.

Sollte auch die Anwendung dieser Kriterien zu keiner Entscheidung führen, zählt erneut die geringere Zahl an Strafpunkten in allen Gruppenspielen, wobei Gelbe Karten einen Minuspunkt und Rote Karten drei Minuspunkte geben. Bei Punktgleichheit wäre schließlich die Position in der Rangliste der European Qualifiers maßgeblich.