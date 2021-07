EM 2021: Wie oft wurde Italien schon Europameister?

Italien trifft im EM-Finale am Sonntag auf England. Goal erklärt, wie oft Italien in der Geschichte bereits Europameister wurde.

Im EM-Finale trifft England auf Italien - nach Halbfinalsiegen gegen Dänemark (2:1 nach Verlängerung) beziehungsweise Spanien (4:2 nach Elfmeterschießen) stehen also die zwei besten Teams dieses Turniers fest.

Vier Weltmeisterschaften konnte Italien bisher für sich entscheiden - aus dem aktuellen Kader kann sich allerdings niemand als Weltmeister betiteln. Der Eifer nach einem Titel ist für die 26 Spieler im Kader groß - nur Final-Gastgeber England steht dem Erfolg noch im Weg.

Wie oft wurde Italien schon Europameister? Gerade mit Blick auf das Finale am Sonntag ist der Blick in die Vergangenheit wichtig. Goal präsentiert interessante Fakten rund um die Erfolge der italienischen Nationalmannschaft.

Wettbewerb Europameisterschaft 2021 Offizieller Name: UEFA EURO 2020 Zeitraum 11. Juni bis 11. Juli 2021 Datum Finale 11. Juli 2021 | 21.00 Uhr Austragungsort Finale Wembley Stadion | London | Großbrittanien Ursprünglicher Zeitraum 12. Juni bis 12. Juli 2020

Wie oft war Italien schon Europameister?

Vier Weltmeisterschaften - das ist die Erfolgsbilanz der Squadra Azzurra auf der großen Bühne bisher. 1934, 1938, 1982 und 2006 waren die entsprechenden Jahre - gerade das letztgenannte ist dabei in vielen Köpfen noch gut vertreten.

Im Olympiastadion in Berlin setzte sich Italien damals im Elfmeterschießen durch, 5:3 hieß es nach Spielende. Besondere Aufregung gab es aber um die rote Karte von Superstar Zinedine Zidane, der in der 110. Minute seinem Gegenspieler Materazzi den Kopf in den Brustkorb rammte.

EM 2021: Italien und England stehen im Finale

Auch bei den anderen Weltmeisterschaften überwog nicht nur das Sportliche: Bei den Weltmeisterschaften 1934 und 1938 stand gerade der italienische Fußball unter Einfluss des faschistischen Diktators Benito Mussolini.

Das ist ja alles interessant, aktuell findet aber keine WM, sondern eine EM statt: Es ist das Turnier, um die beste Nation im europäischen Fußball zu küren. Italien und England stehen am Sonntagabend im Finale, wobei Italien sich nicht zum ersten Mal dort befindet.

EM 2021 wie 1968? So lange ist der letzte EM-Titel her

Der letzte Erfolg geht zwar schon ein paar Jährchen zurück, ist aber trotzdem einer für die Ewigkeit: Im Sommer 1968 kürten sich die Italiener unter Trainer Ferruccio Valcareggi zur besten Fußballnation des Kontinents.

Es war die erst dritte EM überhaupt, Italien hatte in 1968 zum ersten Mal überhaupt teilgenommen - und gewann prompt das Turnier. Damals waren die Regeln allerdings nicht immer dieselben wie heutzutage.

Golden Goal zum Turniersieg: Das war der letzte EM-Triumph Italiens

Da es nach der Verlängerung 1:1, also Unentschieden stand, und das Elfmeterschießen damals nicht zum Regelwerk gehörte, wurde das Spiel an dem gleichen Ort (Olympiastadion Rom) zwei Tage später wiederholt.

Dieses konnte Italien gegen Jugoslawien dann mit 2:0 für sich entscheiden, Luigi Riva und Pietro Anastasi trafen beide noch in der ersten Halbzeit. Ein weiterer EM-Titel blieb den Italienern bis heute verwehrt, vielleicht schafft man den erneuten Erfolg ja am Sonntag im Wembley-Stadion.

1968 vs. 2021: Wer sind / waren die Stars der italienischen Nationalmannschaft?

53 Jahre ist der Erfolg Italiens bei der EM her, damals auch mit nur vier Teilnehmern. Dieser Erfolg kann am Wochenende wiederholt werden - dass keiner der Spieler, die im Kader stehen, bei dem letzten EM-Titel Italiens auf der Welt waren dürfte jedem klar sein.

Roberto Mancini, der Cheftrainer der italienischen Nationalmannschaft, war damals immerhin vier Jahre alt... viele Erinnerungen dürfte der mittlerweile 57-Jährige aber nicht an dem Triumph im eigenen Land haben.

Italien: Zoff vs. Donnarumma - das Duell der Torhüter

Besonders prominent damals: Torhüter Dino Zoff, der auch heute noch als Torwartlegende bei vielen Anhänger:innen ein Begriff ist. Sein Nachfolger Gianluigi Donnarumma hat zwar noch nicht denselben Heldenstatus erreicht, 32 Länderspiele mit nur 22 Jahren sind allerdings ein vielversprechender Anfang.

Auch bei den Feldspielern hat die italienische Mannschaft einige Namen gehabt, die noch heute eine große Bedeutung haben: So gehören Tarcisio Burgnich, Ernesto Càstano, Giancarlo Bercellino und Giacinto Facchetti zu den besten Verteidigern aller Zeiten.

Mit dem Catenaccio zum Titel: So wurde Italien Europameister

Da das damalige Spielsystem Italiens, der sogenannte Catenaccio, den Verteidigern wie auf den Leib geschnitten war, konnte das System mit viel Erfolg praktiziert werden. Gerade Facchetti gilt als der erste moderne Außenverteidiger mit intelligentem Spiel nach vorne und hinten.

Dass Italien auch heute noch intelligente Verteidiger hat, ist kein Geheimnis: Tempo und Spritzigkeit machen die beiden Herren Leonardo Bonucci und Giorgio Chiellini mit ihrer Erfahrung wieder wett.

Vier Legionäre: So ist der italienische Kader aufgebaut

Generell lassen sich diverse Eigenheiten an dem damaligen und an dem heutigen Kader erkennen: Keiner der 22 Spieler war im Vereinsfußball damals außerhalb Italiens im Einsatz.

Das ist heute etwas anders: Mit Marco Verratti, Alessandro Florenzi (beide PSG / Frankreich), Jorginho und Emerson (beide FC Chelsea / England). Die beiden Spieler der Blues dürften sich rund um das Wembley-Stadion also besonders gut auskennen - schließlich spielen sie während der Saison nur einige Stadtviertel entfernt.

Vor dem Spiel gegen England: Wie oft war Italien im EM-Finale?

Wir haben bereits geklärt, wie viele Europameisterschaften das Land in Form eines Stiefels bereits gewonnen hat - genau eine: 1968 konnte sich Italien zum Europameister küren.

Dabei ist es bei weitem nicht das einzige Mal, dass die Squadra Azzurra im Finale der EM stand: 2000 verlor Italien gegen Erzfeind Frankreich durch ein Golden Goal von David Trezeguet.

Italien im EM-Finale: Zwei von drei Endspielen gingen verloren

Zwölf Jahre später, bei der EM in Polen und der Ukraine, schaffte Italien es wieder nicht zum Titel - dieses Mal aber um einiges deutlicher: 4:0 frühstückte Spanien die Italiener 2012 ab und schwang sich zur Titelverteidigung.

Auch im Halbfinale scheiterte Italien bereits, 1980 und 1988 war in der Runde der letzten Vier Schluss. Nun steht Italien also endlich mal wieder im Endspiel um den begehrten Titel, bei der letzten EM verlor man noch im Elfmeterschießen gegen Deutschland.

Die Halbfinals heute bei der EM: Die Übertragung der Europameisterschaft