Seit 1992 scheut die UEFA keine Mühen, prominente Namen für die musikalische Begleitung der EM-Turniere zu gewinnen. Diesmal ist Martin Garrix (25) auserkoren worden, neben dem offiziellen EM-Song auch die Einlaufmusik sowie die Jingles für die TV-Übertragungen produzieren.

Der niederländische DJ holte sich für "We Are The People" prominente Unterstützung von den U2-Mitgliedern Bono und The Edge. Nach mehr als einem Jahr der Geheimhaltung ist der Song am 14. Mai diesen Jahres - dem 25. Geburtstag des DJs - schließlich präsentiert worden.

"Die Musik für eine der größten Sportveranstaltungen weltweit mit Bono und The Edge zu schreiben, war eine unglaubliche Erfahrung", so Garrix, der hinzufügte: "Ich bin sehr stolz darauf, was wir zusammen erreicht haben, und freue mich darauf, es endlich mit der Welt zu teilen."

EM 2021: Das ist der offizielle Song zur Europameisterschaft

Nach Angaben der UEFA befasst sich "We Are The People" mit den globalen Herausforderungen und versucht, eine gemeinsame Antwort darauf zu finden. Es soll dadurch ein Gefühl der Zusammengehörigkeit vermitteln, passend zum Motto der aktuellen EM: Einheit.

Erstmals in der EM-Geschichte wird das Turnier auf dem gesamten Kontinent in elf verschiedenen Ländern ausgetragen. Die Spiele in diesem Sommer steigen in Amsterdam, Baku, Budapest, Bukarest, Glasgow, Kopenhagen, London, München, Rom, St. Petersburg und Sevilla.

"Fußball und Musik haben die Kraft, Menschen zusammenzubringen", sagt der Marketingdirektor der UEFA, Guy-Laurent Epstein: "Wir sind zuversichtlich, mit der hochkarätigen Besetzung, die wir für die offizielle Turniermusik gewinnen konnten, genau dies zu erreichen."

Seinen internationalen Durchbruch feierte Garrix 2013 mit dem Lied "Animals", es folgten weitere bekannte Hits wie "In The Name Of Love" und "Scared To Be Lonely". 2018 performte der niederländische DJ zudem bei der Abschlussfeier der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang.

"Ich wollte das Gefühl in einen Song packen, das du erlebst, wenn du ein Spiel guckst und dein Land ein Tor schießt", erklärt Garrix die Bedeutung seines Songs. Mit "We Are The People" wolle er "diesen Moment der Aufregung, des Glücks und der Euphorie" vermitteln.

