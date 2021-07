EM 2021, Halbfinale: Wer spielt gegen wen?

Da waren es nur noch vier. Die Halbfinalbegegnungen der EM stehen vor der Tür. Wir informieren Euch über Ort und Zeit der möglichen Spielpaarungen.

Die EM 2021 biegt so langsam auf die Zielgerade ein. Für den 06. und 07. Juli sind die Halbfinalbegegnungen der Europameisterschaft angesetzt. Beide Partien werden um 21 Uhr angepfiffen. Die letzten vier Teams werden um den Einzug in das Finale kämpfen.

Die deutsche Nationalmannschaft ist bekanntermaßen bereits aus dem Turnier ausgeschieden und hat keine Chance mehr auf den Titel. Die 0:2-Niederlage gegen England war zugleich auch das letzte Länderspiel als Trainer von Jogi Löw. Eben jene Engländer treffen im Viertelfinale auf die Ukraine, haben also auf dem Papier gute Chancen auf das Halbfinale.

Unter den noch acht verbliebenen Teams befinden sich einige "kleinere" Nationen. Wie weit können es Tschechien oder Dänemark schaffen, gelingt der Schweiz gegen Spanien die nächste Sensation? Welcher Favorit muss im Duell Belgien gegen Italien die Segel streichen? Kann England den Ergebnisfußball gegen die Ukraine fortsetzen und den nächsten Schritt in Richtung Finale gehen?

Goal zeigt Euch, wo die Halbfinalpartien stattfinden und welche Paarungen dabei möglich sind. Hier findet Ihr alles zur Schlussphase der EM 2021.

EM 2021: Wann finden die Halbfinalbegegnungen statt?

Beide Halbfinalbegegnungen werden jeweils um 21 Uhr angepfiffen. Das erste Halbfinale findet am 06. Juli statt. Einen Tag später, am 07. Juli, wird der zweite Finalist ermittelt. Bis zum Finale haben die Teams anschließend ein paar Tage Zeit, sich zu regenerieren. Das Finale der EM 2021 steigt am 11. Juli im altehrwürdigen Wembley Stadium.

EM 2021: Wer kommt weiter im Turnier?

Wie bereits erwähnt, ist es gut möglich, dass eine der "kleineren" Nationen in diesem Jahr bis ins Finale der Europameisterschaft vorstoßen könnte. Durch das Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft sind nun alle drei Teams, die sich in der "Todesgruppe" F durchsetzen konnten, bereits nicht mehr im Turnier. Frankreich schied überraschend im Elfmeterschießen gegen die Schweiz aus (3:3, 4:5 n.E.), Titelverteidiger Portugal zog gegen Mitfavorit Belgien den Kürzeren (0:1).

Acht Teams kämpfen also nun um den Einzug ins Halbfinale. Wer dort aufeinandertreffen wird, ist schwer zu sagen, da keine der ausstehenden Viertelfinalbegegnungen bislang absolviert wurde. Trotzdem versucht sich Goal an einer Prognose, wer sich im Viertelfinale durchsetzen kann.

EM 2021: Wer trifft auf wen im Halbfinale?

Wie die Paarungen im Halbfinale konkret aussehen werden, steht noch aus. Allerdings gibt es wie so oft einen Zweig des Turnierbaums, der vermeintlich "einfacher" ist. Dies könnte aller Voraussicht nach den Engländern zugutekommen.

Denn das wohl klarste Kräfteverhältnis liegt bei der Partie zwischen der Ukraine und Deutschland-Bezwinger England vor. Dort kann man davon ausgehen, dass sich die Three Lions am Ende durchsetzen werden. Im Halbfinale würde die Mannschaft von Trainer Gareth Southgate dann auf den Sieger der Partie Tschechien vs. Dänemark treffen. Gegen die Tschechen spielte England bereits in der Gruppenphase, die Three Lions konnten sich mit 1:0 durchsetzen.

Im anderen Zweig trifft die Schweiz auf Spanien und Belgien auf Italien. Auf dem Papier sind die Spanier gegen die Nati natürlich Favorit. Allerdings zeigte die Schweiz bereits gegen Weltmeister Frankreich, zu was sie fähig sind. Bei Belgien vs. Italien treffen wohl die zwei stärksten Teams der EM aufeinander. Sollte sich Spanien gegen die Schweiz durchsetzen können, wartet eine Halbfinalbegegnung, die von den Namen her auch ein vorgezogenes Finale sein könnte.

EM 2021 live sehen: Die Übertragung der Halbfinals im Überblick