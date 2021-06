EM 2021: Darum läuft Finnland vs. Russland heute nicht live im Free-TV

Finnland und Russland eröffnen heute den sechsten Tag der EM 2021. Doch warum läuft das Spiel nicht im Free-TV? Die Antwort gibt es hier.

Finnland trifft heute am zweiten Spieltag der Gruppe B bei der EM 2021 auf Russland. Anstoß im Stadion von St. Petersburg ist um 15 Uhr. Doch warum läuft das Spiel heute nicht im Free-TV?

Auch bei den Finnen saß der Schreck in den Gliedern, als Dänemarks Christian Eriksen am vergangenen Wochenende auf dem Platz um sein Leben kämpfte. Dass die Finnen das Spiel später gewannen, war nur eine Randnotiz. Und dennoch war der Erfolg im ersten EM-Spiel der Geschichte für die Nordlichter historisch, ein weiterer Sieg gegen Russland würde das Achtelfinale schon perfekt machen.

Die Russen hingegen waren gegen Belgien mehr oder weniger chancenlos. Eine erneute Niederlage gegen den Außenseiter Finnland dürfte fast schon das Aus bedeuten.

Finnland trifft heute auf Russland. Goal erklärt, warum das Spiel nicht im Free-TV läuft.

Finnland vs. Russland heute nicht im Free-TV: Die Partie im Überblick

BEGEGNUNG Finnland vs. Russland WETTBEWERB EM 2021 | Gruppe B | 2. Spieltag ORT St.-Petersburg-Stadion | St. Petersburg ANSTOSS 15 Uhr (im LIVE-TICKER) SCHIEDSRICHTER Danny Makkelie (Niederlande)

Finnland vs. Russland heute nicht im Free-TV: Die Übertragung der EM 2021 im TV und LIVE-STREAM

Die EM 2021 ist für die Fans in Deutschland wieder in beträchtlichem Umfang im frei empfangbaren Fernsehen zu verfolgen. Alle Spiele jedoch laufen nicht im Free-TV. Die Rechte an allen 51 Spielen des Turniers liegen bei MagentaTV. Für das hauseigene Fernsehangebot hat die Deutsche Telekom keine Kosten gescheut und zahlreiche namhafte Experten, Moderatoren und Kommentatoren an Land gezogen, um das Turnier zu übertragen.

Die Telekom einigte sich mit ARD und ZDF jedoch auf eine umfangreiche Sublizenzierung der Spiele. So werden 41 der 51 Partien der EM 2021 parallel auch vom Ersten oder vom Zweiten übertragen. Darunter fallen alle Spiele ab dem Achtelfinale sowie auch alle deutschen Gruppenspiele, die laut Runfunkstaatsvertrag ohnehin frei eimpfangbar ausgestrahlt werden müssen.

Im Umkehrschluss bedeutet das also: Zehn Gruppenspiele werden exklusiv bei MagentaTV gezeigt. Und die Partie zwischen Finnland und Russland heute gehört zu diesen zehn Partien.

Finnland vs. Russland heute nicht im Free-TV: Das kostet MagentaTV

Ihr wollt das Spiel aber dennoch sehen? Dann müsst Ihr etwas Geld investieren. Denn MagentaTV ist grundsätzlich nicht kostenlos.

Wenn Ihr kein Telekom-Kunde seid, dann habt Ihr bei MagentaTV die Wahl zwischen zwei Paketvarianten: "MagentaTV Smart" und "MagentaTV Flex". Die smarte Variante beinhaltet drei kostenlose Monate, anschließend werden zehn Euro monatlich fällig. In diesem Paket ist auch ein Zugang zu TVNOW Premium enthalten. Der Haken: Die Mindestlaufzeit beträgt 24 Monate.

Ihr wollt Euch aber gar nicht so lange binden, sondern nur die EM sehen? Dafür gibt es das Flex-Angebot. Dieses ist monatlich kündbar und schlägt ebenfalls mit zehn Euro zu Buche. TVNOW ist hier allerdings nicht mit dabei.

Wer bereits Telekom-Kunde ist, der kann MagentaTV zu seinem bestehenden Vertrag hinzubuchen. Alle Infos gibt es auch unter diesem Link.

Finnland vs. Russland heute nicht im Free-TV: Die Übertragung der EM 2021 bei MagentaTV

Mit großer Expertise und umfangreicher Berichterstattung will MagentaTV bei der EM 2021 überzeugen. Unter anderem Michael Ballack ist als Experte mit dabei, Bundesliga-Schiedsrichter Patrick Ittrich begleitet die Partien aus Sicht des Unparteiischen. Zudem gibt es einen eigenen Kanal, um die Spiele aus taktischer Sicht zu verfolgen.

Gesendet wird bei MagentaTV aus einem Studio in München, bis zu zehn Stunden Übertragung täglich verspricht der Sender.

Finnland vs. Russland heute nicht im Free-TV: So empfangt Ihr MagentaTV

MagentaTV kann über verschiedene Wege empfangen werden. Wer bereits MagentaTV-Kunde ist, kann einen entsprechenden Receiver oder den MagentaTV-Stick nutzen. Für Kurzentschlossene gibt es die App für den SmartTV, den Amazon Fire TV Stick oder den Google Chromecast. Im LIVE-STREAM kann MagentaTV auch auf dem Smartphone oder dem Tablet genutzt werden, ebenso über den Browser auf dem Computer.

Finnland vs. Russland heute nicht im Free-TV: Deshalb übertragen weder ARD noch ZDF

Wie bereits beschrieben, einigten sich ARD und ZDF mit der Telekom auf eine umfangreiche Sublizenzierung der Spiele. Zehn Gruppenspiele jedoch verbleiben exklusiv bei MagentaTV: fünf Spiele an den ersten beiden Spieltagen sowie fünf Partien des entscheidenden dritten Spieltags.

Da die ARD heute die beiden übrigen Spiele zeigt, wäre das Erste auch beim Spiel zwischen Finnland und Russland an der Reihe gewesen. Jedoch zeigt die ARD dann ihr gewohntes Nachmittagsprogramm mit den Telenovelas "Rote Rosen" und "Sturm der Liebe".

Finnland vs. Russland heute nicht im Free-TV: DIe Höhepunkte des Spiels auf DAZN

Die Höhepunkte aller 51 Spiele der EM 2021 gibt es immer 60 Minuten nach Abpfiff auf DAZN. Der Sport-Streamingdienst bietet zudem vielen weiteren Spitzenfußball sowie auch zahlreiche Sportarten abseits des runden Leders an.

Der erste Monat nach Neuanmeldung ist dabei kostenlos, danach kostet DAZN ab August 14,99 Euro monatlich (bis dahin 11,99 Euro) oder 149,99 Euro (bis August 119,99 Euro) im Jahresabo.

