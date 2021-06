Deutschland - Ungarn: Die Aufstellung zur EM 2021

Bei der EM 2021 spielen heute Deutschland und Ungarn gegeneinander. Goal erklärt, wie beide Teams personell an das Ganze rangehen könnten.

Entscheidender Spieltag in der EM-Vorrunde, die Gruppe F beendet heute die Gruppenphase: Deutschland empfängt in der Münchener Allianz Arena Ungarn. Anpfiff ist um 21.00 Uhr.

Es wird ein besonderes Spiel - nicht nur aus fußballerischer Sicht. Sportlich waren die Ungarn zwar in der Lage, positive Schlagzeilen zu schreiben (Starker Kampf gegen Portugal, Unentschieden gegen Frankreich), politisch verhielten sich die Magyaren aber nicht durchgehend korrekt.

Sei es das rassistische Beleidigen von ausländischen Spielern während der Spiele durch "Fans", das Ignorieren der Gefahr des Coronavirus' durch die Organisatoren oder aber das menschenverachtende Verhalten der UEFA und der ungarischen Politik mit Blick auf die Rechte der LGBTQIA+-Community - die Teilnahme der Orban-Nation an der Europameisterschaft wird ein Geschmäckle hinterlassen.

Ungarn ist nicht zu unterschätzen - davon können die Franzosen ein Lied singen. Wie wird das Spiel in Deutschland übertragen? Und wer kommentiert und moderiert heute die Begegnung? Goal erklärt alles rund um die Ausstrahlung der Fußball-EM.

Europameisterschaft 2021: So läuft die Fußball-EM ab

Wettbewerb Europameisterschaft 2021 Offizieller Name: UEFA EURO 2020 Zeitraum 11. Juni bis 11. Juli 2021 Zeitraum Gruppe F 15. Juni bis 23. Juni 2021 Ursprünglicher Zeitraum 12. Juni bis 12. Juli 2020 Austragungsorte der Gruppe F München | Deutschland Budapest | Ungarn

Deutschland vs. Ungarn: Die offizielle Aufstellung bei der EM 2021

Etwa eine Stunde vor Anpfiff veröffentlichen die beiden Teams ihre Aufstellungen, woraufhin diese hier eingetragen werden. Klickt euch also wieder rechtzeitig in den Artikel, um die endgültigen Aufstellungen zu erfahren. In der Zwischenzeit zeigen wir, wie die Teams auflaufen könnten.

Deutschland gegen Ungarn heute: Das ist die personelle Situation beim DFB-Team

Die Schocknachricht vorweg: Offensivstar Thomas Müller droht im entscheidenden Spiel gegen Ungarn auszufallen! Der Angreifer des FC Bayern Münchens hat sich in der Schlussphase des Spiels gegen Portugal eine Kapselverletzung im rechten Knie zugezogen.

EM 2021 LIVE: Müller trainiert individuell - Ungarn-Spiel in Gefahr!

Leon Goretzka konnte auf der PK darüber zwar noch lachen ("So, wie Thomas sich gerade im Pool bewegt hat, ist es noch nicht ausgeschlossen, dass er spielen kann"), ein Einsatz ist trotzdem unwahrscheinlich.

Beim Abschlusstraining am Dienstag trainierte Müller alleine im Fitnesszelt und drehte Platzrunden, mehr war nicht drin. Mit Blick auf die K.-o.-Runden wird Noch-Bundestrainer Joachim Löw sicherlich kein Risiko eingehen wollen, daher muss er sich wohl nach Alternativen umsehen.

Entwarnung für Deutschland: Goretzka, Hummels und Gündogan sind wieder fit

Davon hat er reichlich: Mit Rückkehrer Leon Goretzka und Ilkay Gündogan stehen zwei defensive Möglichkeiten zur Verfügung, wenn gegen tief stehende Ungarn allerdings mehr Kreativität Tempo gewünscht ist könnten auch Leroy Sane, Timo Werner, Jamal Musiala oder Kevin Volland eine entscheidende Rolle von Anfang an spielen.

Ebenfalls wichtig: Mit Mats Hummels, der nach dem Portugal-Spiel Schwierigkeiten mit der Patellasehne hatte, und Ilkay Gündogan (Wadenprobleme) sind zwei weitere elementare Bestandteile wieder an Bord.

Ungarn vs. Deutschland: So verfolgt ihr die EM 2021 heute LIVE im TV

Zwei Sender übertragen die EM heute LIVE - das ZDF und MagentaTV. Dabei haben beide Fernsehsender Vorteile: Das ZDF ist kostenlos empfangbar, sowohl im Internet als auch im TV! Hier geht's zum LIVE-STREAM!

Der Konkurrent ist im Gegensatz zum ZDF nicht kostenlos, hier müsst ihr den passenden Tarif buchen. Dafür bekommt ihr, anders als im ÖRR, jedes Spiel zu sehen - ohne Ausnahme! Auch Frankreich vs. Portugal gibt es hier in voller Länge.

Fußball-EM 2021 LIVE im Internet: Das sind die wichtigen Links in diesem Sommer

EM 2021 - die Tabelle der Gruppe F: So steht es um Ungarn, Deutschland, Frankreich und Portugal

Platz Nation Spiele Torverhältnis Tordifferenz Punkte 1 Frankreich 2 2:1 1 4 2 Portugal 2 5:4 1 3 3 Deutschland 2 4:3 1 3 4 Ungarn 2 1:4 -3 1

Deutschland gegen Ungarn heute LIVE: Das ist die personelle Situation bei den Ungarn

Trainer Marco Rossi dürfte mit der Leistung seiner Mannschaft beim Spiel gegen Frankreich mehr als nur zufrieden gewesen sein: 1:1 hieß es nach 90 Minuten, wobei Rossi nicht mal alle Wechsel ausnutzte, die ihm zur Verfügung standen.

Besonders auffallen konnte beim Frankreich-Spiel dabei Laszlo Kleinheisler: Der ehemalige Werder-Spieler war die treibende Kraft im Mittelfeld und wurde nach dem Spiel zum Man of the match gekürt. Fun fact. Serge Gnabry und Kleinheisler standen in der Saison 2016/17 beide bei Werder Bremen unter Vertrag.

Deutschland gegen Ungarn: Die voraussichtliche Aufstellung bei der EM 2021 am heutigen Mittwoch

Die Dreierkette ist ein heiß diskutiertes Thema in Fußball-Deutschland, nach dem enttäuschenden Auftritt kam diese aber gegen Portugal voll zur Geltung. Auch gegen Ungarn könnte Bundestrainer Jogi Löw auf drei Innenverteidiger zurückgreifen. Statt Leroy Sane könnte auch Leon Goretzka hinter der Spitze spielen

Voraussichtliche Aufstellung Deutschland: Neuer - Ginter, Hummels, Rüdiger - Kimmich, Gündogan, Kroos, Gosens - Gnabry, Sane - Havertz

Ungarn konnte im letzten Spiel gegen Weltmeister Frankreich ein überraschendes Unentschieden erringen - warum also sollte Marco Rossi viel an der Aufstellung verändern?

Voraussichtliche Aufstellung Ungarn: Gulacsi - Botka, Orban, At. Szalai - Nego, Fiola - Kleinheisler, A. Nagy, Schäfer - Ad. Szalai, Sallai

Deutschland vs. Ungarn und Frankreich vs. Portugal: So wird die Fußball-EM heute LIVE übertragen