EM 2021: Darum spielt Deutschland heute nicht in München

Für Deutschland geht es gegen England um den EM-Viertelfinaleinzug. Wir verraten Euch, warum das Spiel nicht in München ist und wo es stattfindet.

Siegen oder fliegen - so einfach lautet die Devise für Deutschland bei der Europameisterschaft am heutigen Dienstag, 29. Juni. Im Achtelfinale spielt das DFB-Team ab 18 Uhr in London gegen England. Bei einem Sieg geht es weiter ins Viertelfinale, bei einer Niederlage ist die EM für Deutschland beendet.

Deutschland begibt sich heute auf ungewohntes Terrain. Die drei Gruppenspiele fanden alle in München statt, im Achtelfinale genießt das Team von Bundestrainer Joachim Löw erstmals im Verlauf dieser EM keinen Heimvorteil.

EM-Achtelfinale, England vs. Deutschland: Goal verrät Euch, warum Deutschland heute nicht in München spielt und wo die Partie stattdessen genau stattfindet.

England vs. Deutschland: Das EM-Achtelfinale auf einen Blick

Begegnung England - Deutschland Wettbewerb Europameisterschaft, Achtelfinale Datum Dienstag, 29. Juni 2021 Anstoss 18 Uhr Ort Wembley Stadium, London

Darum spielt Deutschland heute nicht in München

Die Antwort auf die Frage, warum Deutschland heute nicht in München spielt, ist relativ einfach. Von den acht Achtelfinalspielen wurde keines an die bayerische Landeshauptstadt vergeben, deshalb kann Deutschland heute auch nicht in München spielen.

Die 51 Spiele der diesjährigen EM finden in elf Stadien in elf Städten in elf Ländern statt. In der Fußball Arena München, so heißt die Allianz Arena während der EM, findet nach den drei Gruppenspielen mit deutscher Beteiligung noch ein Viertelfinalspiel statt. Dabei handelt es sich am kommenden Freitag, 2. Juli, um das Spiel zwischen Italien und Belgien.

In neun der elf EM-Städte finden maximal nur vier Spiele statt, lediglich in St. Petersburg und London wurde, beziehungsweise wird, öfter gespielt.

Deutschland vs. England: Wo findet das EM-Achtelfinale statt?

Eines der insgesamt acht EM-Spiele in London steigt am heutigen Nachmittag - mit deutscher Beteiligung. Das DFB-Team spielt ab 18 Uhr in der englischen Hauptstadt gegen England.

Gespielt wird im Wembley Stadium, einem der bekanntesten Stadien der Welt. Bei der Spielstätte handelt es sich genau genommen um das "neue" Wembley. Das "alte" Wembley wurde 2003 abgerissen. In ihm fanden unter anderem zwei denkwürdige Spiele zwischen England und Deutschland statt: Das WM-Finale 1966 (4:2 n. V. für England) und das EM-Halbfinale 1996 (6:5 i.E. für Deutschland). Für das Spiel heute sind bis zu 40.000 Zuschauer zugelassen.

Das Wembley-Stadium - Fakten

Bauzeit 2003 - 2007 Baukosten 1,2 Milliarden Euro Zuschauerkapazität 90.000

Deutschland vs. England: Die Bilanz vor dem Achtelfinale bei der EM 2021

Deutschland und England trafen in ihrer langen Länderspielgeschichte bereits 36-mal aufeinander. Die Bilanz ist in etwa ausgeglichen: 15 Siegen für Deutschland stehen 16 Siege für England gegenüber. Fünf Spiele endeten Unentschieden. Das Gesamttorverhältnis spricht mit 70:45 klar für England.

Den ersten Vergleich zwischen Deutschland und England gab es 1908 (5:1 für England), den bisher letzten im November 2017 (0:0).

Bei Welt- und Europameisterschaften begegneten sich die beiden heutigen Achtelfinalkontrahenten bisher neunmal.