EM 2020: Ungarn und Ukraine sind wahrscheinliche DFB-Gegner

Zwei von drei deutschen EM-Gegner in der Gruppenphase stehen dank spezieller UEFA-Regularien so gut wie fest: Ungarn und die Ukraine.

Die Reise nach Bukarest zur Auslosung der EM-Endrunde kann sich Bundestrainer Joachim Löw möglicherweise beinahe sparen. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass schon vor der Auslosung am 30. November zwei von drei Gruppengegnern der deutschen Nationalmannschaft feststehen: Ungarn und die . Dies ergibt sich aus dem Modus, der durch die auf zwölf Länder verteilte EM und durch politische Einschränkungen verkompliziert wird.

Sollte in den restlichen EM-Qualifikationsrunden alles normal laufen, wird die DFB-Auswahl als Tabellenzweiter hinter Gruppensieger im Lostopf 2 und automatisch in EM-Gruppe F landen, die ihre Spiele in München und Budapest austrägt. Ungarn wäre dann automatisch ein Gruppengegner, sollte sich der aktuell Gruppenzweite mit einem Sieg im letzten Quali-Duell in (19. November) endgültig ein EM-Ticket sichern.

Ukraine in Lostopf 1 möglicher DFB-Gegner

Die Ukraine, die als bislang ungeschlagener Sieger der Gruppe B feststeht, ist Deutschlands wahrscheinlichster Gruppengegner aus Lostopf 1, da aus diesem Kreis der sechs besten Gruppenersten die Teams aus , , Niederlande und ihre Heimspiele zu Hause austragen würden. Damit blieben bei dem wahrscheinlichsten Szenario nur noch und die Ukraine für die Spielorte München/Budapest (Gruppe F) und St. Petersburg/Kopenhagen (Gruppe B).

Da die Ukraine laut UEFA-Regularien aus politischen Gründen in der Vorrunde nicht zu gelost werden darf, bliebe für den EM-Gastgeber von 2012 noch die -Gruppe F übrig.