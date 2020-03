EM 2020: So sehen die Trikots der Türkei aus

Das Portal Footyheadlines hat erste Fotos von den Trikots der Türkei für die EURO 2020 veröffentlicht. Die Shirts sind rot-weiß gehalten.

Das für gewöhnlich gut informierte Portal Footyheadlines hat am Mittwoch erste Bilder der möglichen neuen Trikots der für die veröffentlicht.

Beide Shirts von Ausrüster Nike kommen dabei mit einem roten Brustring daher.

Während das Heimtrikot ansonsten komplett in weißer Farbe mit roten Applikationen an Kragen und Ärmelenden gehalten ist, ist das Auswärtstrikot dank eines zweiten Rottons komplett in roter Farbe.