EM 2020 in München - Philipp Lahm: "Planen mit bis zu 50 Prozent Zuschauern"

Philipp Lahm steckt mitten in den Planungen für die Austragung der Europameisterschaft in München. Für Zuschauer steht bereits ein grobes Konzept.

Philipp Lahm, DFB-Organisationschef für die Münchner Partien bei der EM, hat sich zur Stadionauslastung bei der Europameisterschaft im Sommer geäußert. Demnach hofft der DFB bei den EM-Spielen in München auf ein halbvolles Stadion.

"Ich glaube, 100 Prozent wird nicht möglich sein, so realistisch muss man sein", sagte Lahm gegenüber Antenne Bayern und erklärte: "Alles andere könnte vielleicht möglich sein. Deswegen planen wir von null bis zu 50 Prozent Zuschauern."

EM 2020: Gruppenspiele des DFB-Teams in München

Während der EM ab 11. Juni sollen unter anderem alle Gruppenspiele der deutschen Mannschaft in der Allianz Arena in München ausgetragen werden. Am Ende der vergangenen Woche hatte die UEFA zudem mitgeteilt, dass München bis zum 19. April noch "zusätzliche Informationen" zur Durchführung der Spiele nachreichen müsse.

Dazu gehören angeblich vor allem Informationen über die Zulassung von Zuschauern. Danach werde über die Ausrichtung der Partien unter Corona-Bedingungen entschieden. Philipp Lahm blieb aber zuversichtlich: "Die Hoffnung stirbt zuletzt, wie man so schön sagt. Wir müssen dran bleiben und arbeiten dafür."