DFB-Team trifft bei EM-Endrunde auf Frankreich und Portugal

Am Samstagabend wurden die Gruppen für die EM 2020 ausgelost. Dabei erwischte Deutschland eine echte Hammergruppe.

Lospech für die deutsche Nationalmannschaft: Die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw trifft in der Vorrunde der auf Weltmeister und Titelverteidiger . Das ergab die Auslosung in Bukarest am Samstag. Der dritte Gegner in der Hammergruppe F steht erst nach den Play-offs der Ende März fest. Ungarn, , Bulgarien, Georgien, Weißrussland, Nordmazedonien oder der kommen infrage.

Die DFB-Auswahl wird ihre drei Gruppenspiele bei der EURO (12. Juni bis 12. Juli) in München austragen. Die beiden erstplatzierten Teams der sechs Gruppen sowie die vier besten Dritten erreichen das Achtelfinale.