Eljif Elmas: Vorsicht Eintracht Frankfurt! Diese Waffe der SSC Neapel wird oft unterschätzt

Mit Eljif Elmas hat Trainer Spalletti eine unterschätzte Waffe in seinem Napoli-Kader, die den Unterschied machen kann - und schon oft gemacht hat.

Im Schach wie im Fußball gibt es viele strategische und taktische Wege, um seinen Gegner zu bezwingen. Nicht selten werden Trainerinnen und Trainer, die ein besonderes Augenmerk auf die taktische Komponente des Fußballs legen, mit Schachspielern verglichen. Sie positionieren ihre Spielerinnen oder Spieler so, dass sie den Gegner Schachmatt setzen können.

Eine sehr beliebte Schachfigur ist die Dame. Sie kann mehr Felder angreifen oder verteidigen als jede andere Figur. Auch im Fußball gilt das Hauptaugenmerk jenen Spielerinnen und Spielern, die die entscheidenden Aktionen haben. Der Fußball fokussiert sich deshalb oft auf jene, die die Tore schießen.

Bei der SSC Neapel spielen Victor Osimhen und Khvicha Kvaratskhelia jeweils eine überragende Saison. Ersterer traf in 23 Einsätzen 19-mal und legte vier Tore vor. Letzterer kommt in 24 Partien auf zwölf Treffer und 14 Assists. Beide werden damit zurecht als wichtige Säulen der Azzurri gesehen.

Einer aber läuft bei den Lobeshymnen zu oft unter dem Radar: Eljif Elmas. Der 23-Jährige hat sich hinter den beiden Stars des Teams als regelmäßiger Torschütze und Zulieferer aus dem Mittelfeld heraus etabliert. Vor allem seit dem Spätherbst kam der talentierte Nationalspieler Nordmazedoniens immer häufiger zum Einsatz. Gegen Atalanta traf er im November zum 2:1-Siegtreffer und startete anschließend einen guten Lauf. Fünf weitere Torbeteiligungen in der Serie A folgten bis heute.

Eljif Elmas: Die unterschätzte Waffe der SSC Neapel

Unumstrittener Stammspieler ist Elmas noch nicht, aber weil er physische Qualitäten mit technischer Finesse vereinen kann, ist er für Trainer Luciano Spalletti eine stets unterschätzte Waffe - egal, ob von Beginn an oder eingewechselt. Außerdem kann er auf mehreren Positionen zum Einsatz kommen. In einer tieferen Achterrolle ist er ebenso stark wie auf einer offensiven Flügelposition.

Dass er in solch jungen Jahren bereits sehr reif auf dem Platz wirkt, könnte auch damit zusammenhängen, dass er seine Heimat im Alter von 17 Jahren verlassen hat und gleich zu einem Klub gewechselt ist, der eine sehr große Fußballhistorie vorzuweisen hat: Fenerbahce.

Getty Images

Überzeugen ließ er sich damals von Landsmann Pero Antic, der für die Basketballabteilung der Türken spielte. Im September durfte er an seinem 18. Geburtstag seinen ersten Profivertrag unterschreiben.

Mit Fenerbahce erlebte er einige Highlights. Beispielsweise im April 2019: Im Derby gegen Galatasaray gelang ihm der wichtige Ausgleich zum 1:1 trotz Unterzahl seines Teams. Seine Leistungen in der Liga und auch im Europapokal brachten ihn auf die Einkaufszettel mehrerer europäischer Klubs aus den Top-5-Ligen.

Eljif Elmas: Rascher Aufstieg in Italien - Interesse aus Deutschland

Für mindestens 16 Millionen Euro wechselte er im Sommer 2019 zur SSC Neapel. Seitdem hat er sich kontinuierlich weiterentwickelt. In seiner ersten Saison ging es vor allem darum, sich an das höhere Niveau zu gewöhnen. Mit 1499 Pflichtspielminuten und fünf Einsätzen in der Champions League positionierte er sich aber sofort im erweiterten Kreis des Kaders.

Im Jahr darauf stagnierte seine Entwicklung etwas, was aber auch an wechselhaften Leistungen des Teams insgesamt lag, die schließlich zur Entlassung von Gennaro Gattuso führten. Die damals noch ungewisse Zukunft des Mittelfeldspielers wollte sich laut The Athletic auch der BVB zunutze machen. Die Schwarz-Gelben hatten Elmas bereits zu seiner Zeit bei Fenerbahce auf dem Zettel, fanden aber auch 2021 keine Möglichkeit, ihn nach Dortmund zu holen.

In Deutschland hatte man Elmas ohnehin spätestens seit März 2021 im Blickfeld. In der WM-Qualifikation erzielte der Neapolitaner für sein Land kurz vor Schluss den Siegtreffer zum 2:1 gegen das DFB-Team.

Eljif Elmas: Eine wichtige Schachfigur für die SSC Neapel

Die kurze Phase der Unsicherheit war jedoch schnell vorbei. Spalletti wusste die Flexibilität des Talents zu nutzen und setzte ihn so auf verschiedenen Positionen ein. Ein Wechsel zum BVB oder zu einem anderen Klub war damit schnell vom Tisch. In der Saison 2021/22 kam Elmas auf 2338 Pflichtspielminuten, sieben Tore und sechs Assists. Unter anderem erzielte er im September in der Europa League nach nur 12,6 Sekunden das zweitschnellste Tor der Europa-League-Historie.

Getty

Dass Fabián Ruiz zu Beginn der Saison für rund 23 Millionen Euro zu Paris Saint-Germain wechselte, brachte Elmas in der Hierarchie wieder ein Stück nach oben. Ein bisschen mehr Konstanz und er dürfte bald noch regelmäßiger in der Startelf stehen.

Elmas kann aktuell davon profitieren, dass der Fokus auf seinen Kollegen liegt. Auch im Achtelfinale der Champions League kann er gegen Eintracht Frankfurt auf diese Art und Weise ein entscheidender Faktor werden. Statistisch fällt er in kaum einer Kategorie besonders auf - und auch seine Spielweise kommt bisweilen unauffällig daher.

Es wäre aber nicht das erste Mal, dass Elmas zu überraschen weiß. Oder, um zum Schach zurückzukehren: Es sind nicht immer die spektakulärsten Figuren, die eine Partie entscheiden. Oft sind die Bauern für den Verlauf einer Partie viel wichtiger, weil sie einen großen Teil des Spielfelds einnehmen und für einige taktische Varianten große Bedeutung haben. Gerade weil sie so vielseitig einsetzbar sind, zählen sie zu den unterschätztesten Figuren. Elmas kann für Neapel und Spalletti eine ähnliche Bedeutung auf dem Fußballplatz haben - und auch er wird regelmäßig unterschätzt.