Bericht: SSC Neapel ist scharf auf Fenerbahce-Mittelfeldspieler Eljif Elmas

James soll kommen, aber damit sind Napolis Planungen für das Mittelfeld längst nicht abgeschlossen. Eljif Elmas ist ein weiteres Objekt der Begierde.

Der italienische Vizemeister hat offenbar ein Auge auf den Nordmazedonier Eljif Elmas vom Süper-Lig-Spitzenklub geworfen. Wie Sky Italia berichtet, ist der 19-Jährige der Wunschspieler der Klubchefs für das Mittelfeld der Partenopei.

Neben Napoli sollen auch Milan, Inter, der , der BVB und an Elmas interessiert sein. Doch die Neapolitaner sollen wohl ernst machen und versuchen die anderen Konkurrenten auszustechen. Als Ablöse stehen 15 bis 20 Millionen Euro im Raum.

SSC Neapel: Bolognas Pulgar mögliche Elmas-Alternative

Elmas wechselte 2017 für 180.000 Euro von Rabotnicki Skopje zu Fenerbahce und kam in der abgelaufenen Saison auf vier Tore in 40 Pflichtspieleinsätzen für die Istanbuler. Seit bereits zwei Jahren ist er außerdem nordmazedonischer Nationalspieler und feierte seitdem zwei Torerfolge in elf Länderspielen.

Sollte der Wechsel zur Napoli nicht zustande kommen, wird als Alternative für Elmas vor allem der chilenische Nationalspieler Erick Pulgar vom gehandelt. Im Vertrag des 25-Jährigen soll eine Ausstiegsklausel in Höhe von 15 Millionen Euro festgeschrieben sein.

Elmas oder Pulgar sind dabei als Ergänzungen zu James Rodriguez vorgesehen. Dessen Verpflichtung genießt in Neapel weiter Priorität und könnte demnächst perfekt gemacht werden.