EL-Sieger von Eintracht Frankfurt wechselt zum American Football

Football statt Fußball: Ein ehemaliger Bundesliga-Profi geht neue Wege.

WAS IST PASSIERT? Der ehemalige Profi von Eintracht Frankfurt Stefan Ilsanker hat im Alter von 34 Jahren seine Karriere als Fußballer beendet - und eine neue gestartet: Ilsanker spielt künftig für die Salzburg Ducks in der österreichischen American-Football-Liga.

WAS WURDE GESAGT? "Ich bin seit langer Zeit großer Football-Fan und habe in meiner Freizeit gerne Flag-Football gespielt. Aber es hat mich schon immer gereizt, Tackle Football zu spielen", sagte Ilsanker. "Football wird immer beliebter, die Ducks sind ein Vorreiter in Salzburg." Eingeplant sei er auf der Safety-Position.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der Österreicher spielte zwischen 2015 und 2022 in der deutschen Bundesliga für RB Leipzig und Eintracht Frankfurt, mit der SGE gewann er 2022 die Europa League.

Nach einer Saison beim FC Genua in Italien war er seit Sommer vereinslos. Für die österreichische Nationalmannschaft absolvierte er 61 Spiele. Seinen Durchbruch schaffte er einst in Salzburg, unweit seiner Geburtsstadt Hallein.

DAS BILD ZUR NEWS: