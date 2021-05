Eishockey-WM live: Deutschland vs. Italien im TV und LIVE-STREAM sehen

Bei der Eishockey-WM trifft Deutschland in seinem ersten Spiel auf Italien. Goal erklärt, wo das Spiel heute live im TV und LIVE-STREAM zu sehen ist.

Vom 21. Mai bis 6. Juni findet in Lettland die Eishockey-WM 2021 statt. In seinem ersten Gruppenspiel trifft Deutschland heute auf Italien. Das Spiel in Riga beginnt um 15.15 Uhr.

Nachdem die WM-Endrunde 2020 in der Schweiz wegen der weltweiten Corona-Pandemie abgesagt werden musste, ist die Vorfreude auf die anstehende Weltmeisterschaft umso größer. Ziel des DEB-Teams ist mindestens das Erreichen des Viertelfinales - es darf aber auch gerne etwas mehr sein.

Bundestrainer Toni Söderholm muss in Riga mit Superstar Leon Draisaitl von den Edmonton Oilers auf seinen besten Spieler verzichten. Der deutsche Kader liest sich dennoch sehr gut.

Beim ersten Gruppengegner Italien herrschte in den vergangenen Wochen Corona-Chaos. 15 positive Fälle erschwerten die Vorbereitung, die letzten drei Testspiele fielen allesamt aus. Viele Stammspieler fehlen bei der WM, der ebenfalls infizierte Chefcoach Greg Ireland kann nur online Anweisungen geben.

Deutschland startet gegen Italien in die Eishockey-WM 2021. In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo das Spiel des DEB-Teams live im TV und im LIVE-STREAM übertragen wird.

Deutschland vs. Italien: Das Spiel der Eishockey-WM im Detail

Begegnung Deutschland - Italien Wettbewerb WM 2021, 1. Spieltag Gruppe Datum Freitag, 21. Mai Zeit 15.15 Uhr Ort Riga

Deutschland vs. Italien heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird die Eishockey-WM 2021 übertragen

In Deutschland wird die Eishockey-WM live und exklusiv von Sport1 übertragen. Der Privatsender hat sich dafür die Übertragungsrechte gesichert.

Sport1 wird von der diesjährigen WM alle 64 Spiele auf seinen Plattformen übertragen. Alleine im Free-TV werden über 30 Spiele live gezeigt. Die weiteren Liveübertragungen erfolgen im kostenlosen LIVE-STREAM oder auf dem Pay-TV-Sender Sport1+ . Dazu gibt es eine umfangreiche Rahmenberichterstattung mit täglichen Countdown- und Analyse-Sendungen

Alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft sind auf jeden Fall im Free-TV und im kostenlosen LIVE-STREAM zu sehen.

Für Sport1 werden von der WM hauptsächlich Moderatorin Laura Papendick, Kommentator Basti Schwele und Experte Rick Goldmann berichten. Zudem sind Peter Kohl, Günter Zapf und Franz Büchner als Kommentatoren am Mikrofon zu hören.

Deutschland vs. Italien heute live im Free-TV

Die Übertragung des ersten Gruppenspiels des DEB-Teams gegen Italien beginnt um 15 Uhr mit der Vorberichterstattung.

An die Übertragung des Spiels schließt um 17.45 Uhr eine 45-minütige Sendung mit umfangreichen Analysen und Stimmen zum Spiel an.

Deutschland vs. Italien heute im LIVE-STREAM

Sport1 bietet parallel zur Übertragung im Free-TV einen kostenlosen LIVE-STREAM an.

Für Smartphone und Tablet müsst Ihr zuerst die Sport1-App im Play Store oder App Store downloaden um das Spiel im LIVE-STREAM sehen zu können.

Eishockey-WM: Die weiteren Spiele des DEB-Teams

Nach dem Auftaktspiel gegen Italien stehen bei der WM für Deutschland sechs weitere Gruppenspiele an. Diese werden alle von Sport1 live im Free-TV und im kostenlosen LIVE-STREAM gezeigt. Die Spiele im Überblick:

Samstag, 22. Mai: Deutschland - Norwegen (11.15 Uhr)

Deutschland - Norwegen (11.15 Uhr) Montag, 24. Mai: Deutschland - Kanada (19.15 Uhr)

Deutschland - Kanada (19.15 Uhr) Mittwoch, 26. Mai: Deutschland - Kasachstan (15.15 Uhr)

Deutschland - Kasachstan (15.15 Uhr) Samstag, 29. Mai: Deutschland - Finnland (19.15 Uhr)

Deutschland - Finnland (19.15 Uhr) Montag, 31. Mai: Deutschland - USA (15.15 Uhr)

Deutschland - USA (15.15 Uhr) Dienstag, 1. Juni: Deutschland - Lettland (19.15 Uhr)

Belegt Deutschland in der Gruppe B einen der vier ersten Plätze, geht es mit dem Viertelfinale im K.o-System weiter.

Keine 24h 🏁 sind es bis zur ersten Partie gegen 🇮🇹 Italien. @RickGoldmann besuchte Bundestrainer Toni Söderholm und sprach mit ihm über die anstehende WM in Riga. @SPORT1 überträgt ab 15 Uhr, haltet während der WM die Augen 👀 offen für den kompletten Bericht. #deb #iihfworlds pic.twitter.com/o3TCyd910t — Deutscher Eishockey-Bund (@deb_teams) May 20, 2021

Eishockey-WM: Der deutsche Kader für die WM 2021

Tor: Felix Brückmann (Adler Mannheim), Matthias Niederberger (Eisbären Berlin), Niklas Treutle (Nürnberg Ice Tigers)

Felix Brückmann (Adler Mannheim), Matthias Niederberger (Eisbären Berlin), Niklas Treutle (Nürnberg Ice Tigers) Verteidigung: Dominik Bittner (Grizzlys Wolfsburg), Marcel Brandt (Straubing Tigers), Leon Gawanke (Manitoba Moose), Korbinian Holzer (Awtomobilist Jekaterinburg), Jonas Müller (Eisbären Berlin), Moritz Müller (Kölner Haie), Marco Nowak (Düsseldorfer EG), Moritz Seider (Rögle BK), Fabio Wagner (ERC Ingolstadt)

Dominik Bittner (Grizzlys Wolfsburg), Marcel Brandt (Straubing Tigers), Leon Gawanke (Manitoba Moose), Korbinian Holzer (Awtomobilist Jekaterinburg), Jonas Müller (Eisbären Berlin), Moritz Müller (Kölner Haie), Marco Nowak (Düsseldorfer EG), Moritz Seider (Rögle BK), Fabio Wagner (ERC Ingolstadt) Sturm: Lean Bergmann (San Jose Sharks), Andreas Eder (Straubing Tigers), Markus Eisenschmid (Adler Mannheim), Daniel Fischbuch (Düsseldorfer EG), Maximilian Kastner (EHC Red Bull München), Nicolas Krämmer (Adler Mannheim), Tom Kühnhackl (Bridgeport Sound Tigers/AHL), Stefan Loibl (Adler Mannheim), Marcel Noebels (Eisbären Berlin), John Peterka (EHC Red Bull München), Leonhard Pföderl (Eisbären Berlin), Matthias Plachta (Adler Mannheim), Lukas Reichel (Eisbären Berlin), Tobias Rieder (Buffalo Sabres), Frederik Tiffels (Kölner Haie)

Deutschland vs. Italien heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung im Überblick