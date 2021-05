Eishockey WM heute live: Deutschland vs. Kanada im TV und LIVE-STREAM sehen

In Riga ist die Eishockey-WM in vollem Gange, Deutschland trifft heute auf Kanada. Goal zeigt, wie das Match im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Nächstes Duell für die deutsche Nationalmannschaft: In der Gruppenphase treffen Tom Kühnhackl und Co. auf den Weltranglistenersten Kanada. Los geht es in Lettland heute um 19.15 Uhr.

Die Nordamerikaner sind mit zwei Niederlagen in das Turnier gestartet und stehen heute schon unter Zugzwang: 0:2 gegen den Gastgeber und 1:5 gegen den Erzrivalen USA gingen die ersten beiden Spiele aus - weitaus besser sieht es bei den Deutschen aus.

Zwei Spiele, zwei Siege - bisher hat sich das Team von Toni Söderholm noch nichts zuschulden kommen lassen. Beim 13-Tore-Spektakel gegen Italien lautete das Endergebnis 9:4, gegen Norwegen folgte ein 5:1 - Deutschland ist gut drauf!

Die Favoriten aus Kanada mit einem Fehlstart, der nicht eingeplant war, auf der anderen Seite das heiße Team aus Deutschland - wer setzt sich durch? Goal erklärt, wie die Eishockey-WM heute übertragen wird.

Deutschland vs. Kanada heute LIVE: Die Eishockey-WM im Überblick

Begegnung Deutschland vs. Kanada Datum Heute | Montag | 24.05.2021 Wettbewerb Weltmeisterschaft | Gruppenphase | 3. Spieltag Anstoß 19.15 Uhr Ort Riga | Lettland

Deutschland vs. Kanada heute LIVE im TV: So seht ihr die Eishockey-WM im Fernsehen!

Es ist bereits die 84. Eishockey-WM der Geschichte - bis zum 6. Juni wird die beste Nation der Welt in Lettland ausgespielt. Auch Deutschland macht sich Hoffnung auf eine immerhin gute Platzierung - im Jahr 2019 gab es einen sechsten Platz.

Der Start in das Turnier war bereits vielversprechend, ein Sieg gegen die angeknockten Kanadier heute würde das Tor zur nächsten Runde weit aufstoßen. Aber wird das Aufeinandertreffen Kanadas und Deutschlands heute überhaupt live im TV übertragen?

Here is the second edition of the 2021 #IIHFWorlds Power Rankings.💪 Russia moves into first place, Germans and Swiss rocket upward.🚀



Read more at ⤵️https://t.co/up9Afu6FrK@russiahockey @deb_teams @SwissIceHockey pic.twitter.com/1JL0DtVLuj — IIHF (@IIHFHockey) May 23, 2021

Deutschland gegen Kanada live im Fernsehen: Die Eishockey-WM läuft heute kostenlos im TV!

Gute Nachrichten für alle Eishockey-Anhänger:innen, die sich auf die Eishockey-WM im TV gefreut haben: Das Gruppenspiel ist heute LIVE im Fernsehen zu sehen!

Nicht nur das: Die Begegnung ist sogar im Free-TV zu sehen, ihr müsst also nichts für die kostenlose Übertragung bezahlen! Der Grund: Sport1 überträgt die Eishockey-WM und das deutsche Länderspiel heute LIVE!

Eishockey-WM kostenlos im Free-TV zu sehen: Deutschland vs. Kanada heute LIVE

Sport1 ist zwar ein Privatsender, also kein öffentlich-rechtlicher Sender wie Das Erste, das ZDF oder der DLF, bietet sein Programm aber trotzdem kostenlos an - der Sender generiert seine Einnahmen nämlich durch Werbung.

Gut für alle Fans: So muss man nicht wie bei anderen Sendern (Sky, MagentaSport) einen Haufen Geld für Sportübertragungen bezahlen. Die Übertragung auf Sport1 wird heute folgendermaßen ablaufen:

Deutschland bei der Eishockey-WM: So läuft die Übertragung von Sport1 ab

Beginn der Übertragung : 19.10 Uhr

: 19.10 Uhr Beginn der Begegnung : 19.15 Uhr

: 19.15 Uhr Sender : Sport1

: Sport1 Moderation : Laura Papendick

: Laura Papendick Expertise : Rick Goldmann

: Rick Goldmann Kommentar: Basti Schwele

Deutschland - Kanada im TV: So findet ihr Sport1 und die Übertragung in der Schweiz

Ihr wisst nicht, wie ihr Sport1 auf eurem Fernsehsender empfangen könnt? Da der Sportsender nicht zu den Top-Sendern wie Das Erste, ZDF, Pro7 etc. gehört, kann es sein, dass ihr ein wenig durch die Senderliste scrollen müsst. Alternativ findet ihr dazu hier Tipps und Tricks.

Ihr wohnt in der Schweiz, wollt aber das Spiel der deutschen und kanadischen Nationalmannschaft verfolgen? Auch in der Schweiz wird das Spiel im TV übertragen, der richtige Sender ist hier SRF Zwei.

Heute Abend geht es für unsere deutsche Nationalmannschaft 🇩🇪 gegen das Mutterland des Eishockeys: Kanada 🇨🇦 Unsere Jungs sind erfolgshungrig und wollen sich natürlich die nächsten wichtigen Punkte sichern 💪🏻



19:15 Uhr | #IIHFworlds | 🇩🇪 -:- 🇨🇦

📺 @SPORT1 #GERCAN #deb pic.twitter.com/1u5zT8poJJ — Deutscher Eishockey-Bund (@deb_teams) May 24, 2021

Deutschland vs. Kanada im LIVE-STREAM sehen: Die Eishockey-WM heute LIVE im Internet!

Eishockey-Fans in ganz Deutschland atmen auf - Deutschland gegen Kanada ist heute also kostenlos im TV zu sehen. Aber wie sieht es für Zuschauer:innen aus, die keinen Fernseher zuhause stehen haben: Können diese das Spiel auch im Internet verfolgen?

Eishockey-WM heute LIVE im Internet: So wird Deutschland vs. Kanada im LIVE-STREAM übertragen

Tolle Nachrichten für all diejenigen, die das Eishockey-Match verfolgen wollen und auf einen LIVE-STREAM im Internet angewiesen sind: Sport1 überträgt sein Programm, wie viele weitere moderne Sender auch, im Internet.

Der Privatsender zeigt rund um die Uhr das, was auch im Fernsehen ausgestrahlt wird, auf seiner Website. Es reicht bereits, tv.sport1.de aufzurufen, um die Übertragung in Echtzeit verfolgen zu können - Unterhaltung kann so einfach sein!

Back to 4️⃣ games today in #IIHFWorlds action.



Order your food with @woltapp! Get 5 FREE deliveries with ICEHOCKEY! https://t.co/j6iedWK1hY Promo valid for new users until 06.06.21 for 5 base deliveries in FIN, LVA, SWE, DNK, NOR, DEU, CZE, SVK, KAZ pic.twitter.com/6duUdRJ2UR — IIHF (@IIHFHockey) May 24, 2021

Deutschland bei der Eishockey-WM heute kostenlos sehen - so geht's!

Allerdings geht es natürlich noch weiter als das - schließlich möchte nicht jeder den LIVE-STREAM am Browser verfolgen. Auch für Tablet und Smartphone/Handy gibt es die kostenlose Möglichkeit, das Spiel im LIVE-STREAM zu verfolgen.

Was ihr dafür benötigt? Die Sport1-App. Diese ist, wie auch das gesamte Programm an sich, kostenlos! Ihr müsst also auch hier nichts für die Eishockey-WM im LIVE-STREAM bezahlen. Die App findet ihr im Play Store und App Store.

Deutschland vs. Kanada heute LIVE: Die Eishockey-WM im TV und LIVE-STREAM verfolgen