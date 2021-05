Eishockey WM: Deutschland vs. Finnland heute im TV und LIVE-STREAM sehen

Im fünften Gruppenspiel der Eishockey WM trifft Deutschland auf Finnland. Goal erklärt, wo die Partie heute live im TV und LIVE-STREAM laufen wird.

Deutschland bestreitet bei der Eishockey-WM heute Abend ein wichtiges Gruppenspiel gegen den Tabellenführer Finnland. Die Partie wird um 19.15 Uhr in Riga angepfiffen.

Es geht um den Einzug ins Viertelfinale der Eishockey-Weltmeisterschaft in Lettland. Bei einem Sieg wäre die deutsche Nationalmannschaft vorzeitig qualifiziert, doch der Gegner ist kein geringerer als der Tabellenführer der Gruppe B, Finnland. In den ersten drei Spielen waren die Deutschen jeweils siegreich, am vergangenen Mittwoch musste man allerdings eine 2-3-Niederlage gegen Kasachstan hinnehmen. Finnland hat die gleiche Statistik, das Spiel kann also vorentscheidend sein.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo es die Eishockey WM: Deutschland vs. Finnland heute im TV und LIVE-STREAM zu sehen gibt.

Eishockey-WM: Deutschland vs. Finnland heute im TV und LIVE-STREAM sehen - die Details

Wettbewerb : Eishockey WM

: Eishockey WM Spiel : Deutschland vs. Finnland

: Deutschland vs. Finnland Datum : Samstag, 29. Mai 2021

: Samstag, 29. Mai 2021 Uhrzeit : 19.15 Uhr

: 19.15 Uhr Ort: Riga (Lettland)

Eishockey-WM: Deutschland vs. Finnland heute im TV und LIVE-STREAM sehen - so wird die Eishockey WM übertragen

Wir haben gute Nachrichten für Euch, denn alle Spiele der Eishockey WM werden live und in voller Länge im deutschsprachigen TV und LIVE-STREAM übertragen. Gleichzeitig bedeutet das, dass Ihr auch jede Partie der deutschen Nationalmannschaft zu sehen bekommt, so auch die heutige gegen Finnland.

Eishockey WM: Deutschland vs. Finnland heute im TV sehen

Der private Free-TV-Sender Sport1 besitzt die Übertragungsrechte der Eishockey WM und wird jedes Match live im TV übertragen. Der Sportsender wird für das Deutschland-Spiel ab 18.30 Uhr auf Sendung gehen. Laura Papendick wird die Sendung moderieren, als Kommentatoren kommen Basti Schwele und Rick Goldmann zum Einsatz. Alle Deutschland-Spiele gibt es im kostenlosen TV zu sehen. Wer weitere WM-Partien verfolgen möchte, der kann das nur über den kostenpflichtigen TV-Sender Sport1 + machen.

Eishockey WM: Deutschland vs. Finnland heute im LIVE-STREAM sehen

Parallel zur TV-Übertragung könnt Ihr die Eishockey WM auf Sport1 auch im kostenlosen LIVE-STREAM verfolgen. Das geht entweder über die Browserfunktion Eures Computers oder über die Sport1-App. Über diesen Link gelangt ihr direkt zum Stream.

Eishockey WM: Deutschland vs. Finnland heute im TV und LIVE-STREAM sehen - die Tabelle der Gruppe B